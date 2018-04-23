İşte tarihe karışan otomobiller

1. Fiat Albea\r\n\r\nFiat'\u0131n 2002 senesinin Mart ay\u0131nda sat\u0131\u015fa sundu\u011fu Albea'n\u0131n 2012 y\u0131l\u0131nda \u00fcretimi durduruldu.\r\n\r\n.,T\u00fcrkiye'de ticari taksilerin yo\u011funlukla kulland\u0131\u011f\u0131 Albea; Active, Dynamic ve Premio olmak \u00fczere 3 farkl\u0131 donan\u0131m paketleri ile sat\u0131\u015fa sunulmu\u015ftu.\r\n\r\n.,2. Fiat Tempra\r\n\r\nFiat'\u0131n 1990 ile 1998 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda \u00fcretti\u011fi Tempra, 2.0 litre, 148 beygir g\u00fcc\u00fc ve 16v motor se\u00e7ene\u011fiyle T\u00fcrkiye'de \u00fcretilen d\u00f6nemin en g\u00fc\u00e7l\u00fc binek otomobil \u00fcnvan\u0131na sahipti.\r\n\r\n.,3. Fiat Tipo\r\n\r\nTipo, \u0130talyan otomotiv firmas\u0131 Fiat'\u0131n 1988 ile 1995 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda \u00fcretti\u011fi g\u00f6zde modellerden biriydi.\r\n\r\n.,\u00d6n camlar\u0131 elektrikli olan otomobil, 1.4 ve 1.6 motor se\u00e7enekleriyle sat\u0131l\u0131yordu.\r\n\r\n.,4. Fiat Uno\r\n\r\n\u0130talyanlar\u0131n supermini car ad\u0131n\u0131 verdikleri Uno, 1983 - 1995 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda \u00fcretildi.\r\n\r\n.,T\u00fcrkiye'de ise 1994 y\u0131l\u0131nda birle\u015ftirilmeye ba\u015flanarak 2000 y\u0131l\u0131na kadar \u00fcretilen ara\u00e7, k\u00fc\u00e7\u00fck ve seri olmas\u0131ndan dolay\u0131 \u00f6zellikle \u015fehir i\u00e7i kullan\u0131mda tercih ediliyordu.\r\n\r\n.,5. Fiat Marea\r\n\r\n2001 y\u0131l\u0131nda Tofa\u015f'\u0131n Bursa'daki fabrikas\u0131nda \u00fcretilmeye ba\u015flanan ara\u00e7, 2002 Haziran ay\u0131nda yenilenerek ikinci nesline kavu\u015ftu.\r\n\r\n.,2007'de \u00fcretimi son bularak yerini Fiat Linea'ya b\u0131rakt\u0131.\r\n\r\n.,6. Fiat Palio\r\n\r\nT\u00fcrkiye'de Active, Dynamic ve Premio se\u00e7enekleri ile sat\u0131\u015fa sunulan Palio, 1998'den 2011'e kadar \u00fcretildi. T\u00fcrkiye'de \u00e7ok y\u00fcksek sat\u0131\u015f rakamlar\u0131na ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n.,7. Fiat 126\r\n\r\nFiat 500'\u00fcn halefi olan 126, 1972 ile 2000 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda \u00fcretildi.\r\n\r\n.,8. Fiat Bravo-Brava\r\n\r\n1995 ile 2001 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda \u00fcretilen ara\u00e7, 5 ve 3 kap\u0131l\u0131 se\u00e7enekleriyle sat\u0131\u015fa sunulmu\u015ftu. Bu ara\u00e7 Fiat'\u0131n spor modeli olarak dikat \u00e7ekiyordu.\r\n\r\n.,9. Fiat Coupe\r\n\r\n1972 ile 2000 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda \u00fcretildi. 3 ve 5 kap\u0131l\u0131 se\u00e7enekleriyle \u00fcretilen ara\u00e7, sadece Hatchback kasaya sahipti.\r\n\r\n.,10. Fiat Siena\r\n\r\n1999 y\u0131l\u0131nda d\u00fcnyayla ayn\u0131 anda T\u00fcrkiye'de sat\u0131\u015fa sunululan Fiat'\u0131n Siena modelinin \u00fcretimi 2012 y\u0131l\u0131n\u0131n mart ay\u0131nda durduruldu.\r\n\r\n.,Fabrika \u00e7\u0131k\u0131\u015fl\u0131 LPG'li modeli b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6rm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n.,11. Tofa\u015f Do\u011fan\r\n\r\nTofa\u015f Do\u011fan, 1982-2002 y\u0131llar\u0131 aras\u0131 TOFA\u015e taraf\u0131ndan \u00fcretilip T\u00fcrkiye'de sat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n.,D\u00f6nemin en \u00e7ok bilinen ve tercih edilen otomobillerinden biriydi. Son olarak SLX versiyonu ile sat\u0131\u015fa sunulmu\u015ftu.\r\n\r\n.,12. Tofa\u015f \u015eahin\r\n\r\nO da Do\u011fan gibi 1982-2002 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda \u00fcretildi.\r\n\r\n.,Tofa\u015f \u015eahin'in fiyat\u0131 Do\u011fan'a g\u00f6re daha ucuzdu.\r\n\r\n.,13. Tofa\u015f Kartal\r\n\r\nTofa\u015f Kartal, Tofa\u015f taraf\u0131ndan 2003 y\u0131l\u0131na kadar \u00fcretilen T\u00fcrk otomobilidir. "Sedan" olan \u015eahin ile Do\u011fan'\u0131n "Station wagon" versiyonu, Murat 131'in devam\u0131.\r\n\r\n.,Piyasaya ilk \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131nda "Murat 131 Kartal" olarak lanse edilmi\u015f, daha sonralar\u0131 bagaj b\u00f6l\u00fcm\u00fc y\u00fckseltilerek ad\u0131ndan Murat 131 ibaresi \u00e7\u0131kar\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n.,14. Murat 124 (Hac\u0131 Murat)\r\n\r\n1971 y\u0131l\u0131nda Tofa\u015f'\u0131n Bursa fabrikas\u0131nda Fiat 124 \u015fasesine oturtularak T\u00fcrkiye'de yabanc\u0131 lisansla \u00fcretilen ilk otomobil olmu\u015ftu.\r\n\r\n.,1971-1977 aras\u0131nda 134 bin 867 adet \u00fcretilmi\u015ftir. Ku\u015f serisinin \u00fcretiminin ba\u015flamas\u0131yla 1977 y\u0131l\u0131nda \u00fcretimi durduruldu.\r\n\r\n.,15. Tofa\u015f Ser\u00e7e\r\n\r\nMurat 124'\u00fcn \u00fcretimine 1984 y\u0131l\u0131nda Tofa\u015f Ser\u00e7e ad\u0131yla yeniden ba\u015fland\u0131. \u00dcretim 1995 tarihine kadar devam etti.\r\n\r\n.