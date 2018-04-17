İşte telefonların pilini bitiren uygulamalar

,Spotify San\u0131lan\u0131n aksine uzun s\u00fcreli kullan\u0131mda batarya \u00f6mr\u00fcn\u00fc ciddi oranda d\u00fc\u015f\u00fcren Spotify, ciddi bir batarya d\u00fc\u015fman\u0131.\r\n,Netflix Film ve dizilerin saatlerce izlendi\u011fi Netflix tam bir pil d\u00fc\u015fman\u0131. Filmi internetten stream yaparak izlemek yerine \u00f6nce indirip sonra izlemek batarya \u00f6mr\u00fcn\u00fcz i\u00e7in daha faydal\u0131 olacak!\r\n,Outlook Mail'lerinizi s\u00fcrekli takip etti\u011finiz Outlook s\u00fcrekli \u00e7al\u0131\u015f\u0131r halde oldu\u011fundan telefonunuzun bataryas\u0131 mail geldik\u00e7e; hatta mail kontrol i\u015flemi s\u00fcrekli ger\u00e7ekle\u015ftirildi\u011finden batarya \u00f6mr\u00fcne olduk\u00e7a zararl\u0131.\r\n,Facebook Yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalara g\u00f6re pili en \u00e7ok t\u00fcketen uygulamalar aras\u0131nda birinci s\u0131rada Facebook yer al\u0131yor. Facebook'u kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131z s\u00fcre boyunca telefonun batarya \u00f6mr\u00fc olduk\u00e7a h\u0131zl\u0131 azal\u0131yor. Bak\u0131n di\u011fer hangi uygulamalar telefonun pil \u00f6mr\u00fcn\u00fc s\u00f6m\u00fcr\u00fcyor?\r\n,Whatsapp A\u00e7\u0131k oldu\u011fu s\u00fcre boyunca ciddi derecede bataryan\u0131n azalmas\u0131na sebep oluyor.\r\n,Antivir\u00fcs Programlar\u0131 Telefonunuzda antivir\u00fcs programlar\u0131 varsa akl\u0131n\u0131zda olsun, tam bir pil t\u00fcketme canavar\u0131!\r\n,Snapchat En \u00e7ok \u015farj yiyen uygulamalar aras\u0131nda Snapchat' de var.\r\n,Instagram da pili t\u00fcketen uygulamalardan biri...\r\n,Skype Skype uygulamas\u0131nda g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc konu\u015fmak, yaz\u0131\u015fmak da pilin \u00f6mr\u00fcn\u00fc b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde etkiliyor.\r\n,Youtube Youtube'da zaman ge\u00e7irmek,videolar izlemekte pili azalt\u0131yor.\r\n,The Weather Channel Hava durumu uygulamalar\u0131 pilin g\u00fcc\u00fcn\u00fc t\u00fcketiyor.\r\n,Candy Crush Saga\r\n,Kamera da arka arkaya foto\u011fraflar \u00e7ekti\u011fimizde elbette \u015farj \u00e7abuk t\u00fckeniyor.\r\n,Tumblr\r\n,Clean Master Clean Master uygulamas\u0131 Android iyile\u015ftiricisi,bellek ve h\u0131z g\u00fc\u00e7lendirici olarak g\u00f6rev yap\u0131yor ama ayn\u0131 zamanda pil canavar\u0131...\r\n,Twitter\r\n,Facebook Messenger\r\n,Cookie Jam\r\n,Path,Periscope\r\n,Angry Birds\r\n,Clash Of Clans\r\n,Google Chrome\r\n,Vine\r\n,Tango\r\n,Shazam\r\n,Line\r\n,Viber\r\n,Hay Day\r\n