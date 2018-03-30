İşte Ümit Karan'ın oğlu ve eşi

Her f\u0131rsatta ailesinden s\u00f6z eden Survivor 2018 Allstar yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131ndan \u00dcmit Karan'\u0131n bir de e\u015fi ve o\u011fluna bak\u0131n. \r\n\r\n,1976 Berlin do\u011fumlu olan \u00dcmit Karan, 18 ya\u015f\u0131na kadar Berlin'de ya\u015fam\u0131\u015f.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye'den bir kul\u00fcbe transfer olunca \u00fclkesine d\u00f6nen Karan, aslen Adanal\u0131. \r\n\r\n,\u0130\u015fte Zeynep ve \u00dcmit Karan'\u0131n o\u011fullar\u0131, \u00dcmit Can Karan. \r\n\r\n,.