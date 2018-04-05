İşte ünlü isimlerin gerçek eşleri

Ufak Tefek Cinayetler'in Edip Hoca's\u0131 bak\u0131n kiminle evli.\r\n,Selim Bayrakyar \u015fimdilerde pop\u00fcler dizilerden Ufak Tefek Cinayetler'de oynuyor. \r\n\r\n,Selim Bayraktar, 2005 y\u0131l\u0131ndan beri Devlet Senfoni Orkestras\u0131\u2019nda m\u00fczisyen Bihter Han\u0131m ile evli.\r\n\r\n,\u0130\u015fte \u2018G\u00fcld\u00fcr G\u00fcld\u00fcr Show\u2019 oyuncular\u0131ndan Onur Buldu'nun sevgilisi Esmeray Y\u0131ld\u0131r\u0131m.\r\n\r\n,Onur Buldu yakla\u015f\u0131k 4 ayd\u0131r, ka\u015f tasar\u0131mc\u0131s\u0131 ve kal\u0131c\u0131 makyaj uzman\u0131 Esmeray Y\u0131ld\u0131r\u0131m'la birlikte. \r\n\r\n,.,Oyuncu Seray Kaya ile basketbolcu Birkan Batuk birlikteliklerini ilan etti \r\n\r\n,Kad\u0131n dizisinde \u015eirin karakterini canland\u0131ran Seray Kaya, g\u00f6nl\u00fcn\u00fc Anadolu Efes formas\u0131 giyen Birkan Batuk'a kapt\u0131rd\u0131. \r\n\r\n,\u00c7ift, \u00f6nceki g\u00fcn Instagram'da foto\u011fraflar\u0131n\u0131 payla\u015farak a\u015fklar\u0131n\u0131 ilan etti. Seray Kaya, ''Kahraman\u0131m'' yazarken Birkan Batuk ise, kalp emojisi koydu. \r\n\r\n,\u0130\u015fte Ufak Tefek Cinayetler'de Mehmet rol\u00fcyle izleyici kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kan Y\u0131ld\u0131ray \u015eahinler'in e\u015fi ve \u00e7ocu\u011fu.\r\n\r\n