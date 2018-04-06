İşte ünlü oyuncuların memleketleri

Pamir Pekin - \u0130stanbul\r\n\r\n,Zuhal Topal - \u0130stanbul\r\n\r\n,Berk Oktay - Ankara \r\n\r\n,Ula\u015f Tuna Astepe - \u0130zmit\r\n\r\n,\u0130lgiyle izlenen '\u00c7ukur' dizisinde canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 Vartolu karakteri ile herkesin merak etti\u011fi isim haline gelen Erkan Kol\u00e7ak K\u00f6stendil, bak\u0131n aslen nereliymi\u015f... \r\n\r\n,K\u00f6stendil, \u00c7ukur dizisindeki oyunculu\u011fuyla son zamanlarda ad\u0131ndan s\u0131k\u00e7a s\u00f6z ettiren bir isim olarak kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131k\u0131yor. \r\n\r\n,\u00c7ukur'un ''Vartolusu'' Erkan Kol\u00e7ak K\u00f6stendil, k\u0131sa bir zaman i\u00e7erisinde herkesin kim oldu\u011funu ve hayat\u0131n\u0131 sorgulad\u0131\u011f\u0131 bir isim haline geldi.Erkan Kol\u00e7ak K\u00f6stendil, 1983 y\u0131l\u0131nda Bursa'da d\u00fcnyaya geldi. \r\n\r\n,1995 do\u011fumlu olan Dilan Deniz \u00c7i\u00e7ek, aslen Sivas do\u011fumlu. \r\n\r\n,\u0130lker Kaleli- Van\r\n\r\n,Fatih \u00dcrek'in, aslen Erzurumlu oldu\u011funu ancak \u00e7ok k\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015flarda bu kentten ayr\u0131larak Bursa'ya yerle\u015fti\u011fini \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Bar\u0131\u015f Ardu\u00e7, 9 Ekim 1987 y\u0131l\u0131nda \u0130svi\u00e7re'de d\u00fcnyaya geldi. \r\n\r\n,El\u00e7in Sangu, 13 A\u011fustos 1985, \u0130zmir\r\n\r\n,Sinem \u00d6zt\u00fcrk, 9 Ocak1985 - \u0130stanbul \r\n\r\n,\u0130rem Helvac\u0131o\u011flu - Ankaral\u0131\r\n\r\n