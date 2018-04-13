İşte ünlülerin bilmediğiniz hastalıkları

G\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulunan \u00fcnl\u00fc isimlerin bilinmeyen yakas\u0131n\u0131 b\u0131rakmayan hastal\u0131klar\u0131... ,AYDA 16 L\u0130TRE \u0130LA\u00c7\/ Ka\u00e7\u0131\u015f Sendromu' isimli hastal\u0131\u011f\u0131 nedeniyle bir s\u00fcre \u00f6ncesine kadar s\u0131k s\u0131k hastaneye kald\u0131r\u0131lan \u00fcnl\u00fc \u015fovmen h\u00e2l\u00e2 s\u00fcrekli doktor kontrol\u00fcnde ya\u015f\u0131yor. \u00dc\u00e7 kez a\u011f\u0131rla\u015farak t\u00fcm sevenlerini korkutan Erbil'in doktoru Jan Klod Kayuka halen \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131ya her 28 g\u00fcnl\u00fck s\u00fcre i\u00e7inde 16 litre ila\u00e7 verildi\u011fini s\u00f6yledi. \r\n\r\n,\u00dcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 uzun y\u0131llard\u0131r 'panik atak' hastal\u0131\u011f\u0131 tedavisi g\u00f6r\u00fcyor. Zaman zaman i\u00e7ini basan, ruhunu daraltan s\u0131k\u0131nt\u0131lardan kurtulamayan sanat\u00e7\u0131, bu hastal\u0131\u011f\u0131 yenemedi gitti. \r\n\r\n,Bir d\u00f6nem liman\u0131na s\u0131\u011f\u0131nd\u0131\u011f\u0131 hastal\u0131k. \u00d6zkul i\u00e7in devreye giren Haldun Taner, \u00fcnl\u00fc psikiyatr Dr. S\u00fcleyman Velio\u011flu'ndan yard\u0131m isteyince, cevab\u0131 ilgin\u00e7 olur: \r\n\r\n,Bu adam\u0131 neden iyi etmek istiyorsunuz? Sanat\u0131 ve ba\u015far\u0131s\u0131n\u0131n nedeni bu yak\u0131nd\u0131\u011f\u0131 \u00f6zellikler. Onlar\u0131 iyi edersek, ortada sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir kabuk kal\u0131r. B\u0131rak\u0131n oldu\u011fu gibi devam etsin, \u015fimdi mutsuzluklar\u0131 i\u00e7inde mutludur. \u0130yi olursa b\u00fcsb\u00fct\u00fcn mutsuz olur." \r\n\r\n,Televizyon d\u00fcnyas\u0131n\u0131n \u00f6nemli isimlerinden Nurseli \u0130diz, bipolar duygu durum bozuklu\u011fu ya\u015f\u0131yor. Nurseli \u0130diz, "Bende bipolar bozukluk hastal\u0131\u011f\u0131 var. \r\n\r\n,.,Pop\u00fcler k\u00fclt\u00fcr ikonu Marilyn MOnroe, \u0131\u015f\u0131lt\u0131l\u0131 hayat\u0131n\u0131n arka perdesinde, psikolojik problemleri vard\u0131.,Monroe'nun hayat\u0131n\u0131 anlatan belgeselde doktoru Hyman Engelberg, "Marilyn, manik depresifti... Ruh halindeki b\u00fcy\u00fck dalgalanmalar y\u00fcz\u00fcnden \u00e7ok zor g\u00fcnler ge\u00e7irdi" diyor. \r\n\r\n,\u015e\u00f6hretin y\u00fck\u00fcn\u00fc kald\u0131ramayan pop y\u0131ld\u0131z\u0131 Britney Spears, k\u0131sa s\u00fcre \u00f6nce psikolojik olarak tamamen dibe vurmu\u015ftu. Psikolojik yard\u0131m alan Spears'a bipolar te\u015fhisi konuldu. \r\n\r\n,Psikolog Robert Butterworth \u00fcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 i\u00e7in "Tutars\u0131z davran\u0131\u015flar\u0131, ani \u00f6fkesi, co\u015fku patlamalar\u0131 bipolar oldu\u011funu a\u00e7\u0131k\u00e7a g\u00f6steriyor" diyor. \r\n\r\n,T\u00fcrk pop m\u00fczi\u011finin \u00fcnl\u00fclerinden Serdar Orta\u00e7 da bir d\u00f6nem kumar y\u00fcz\u00fcnden zor g\u00fcnler ge\u00e7irmi\u015fti. Orta\u00e7 bu k\u00f6t\u00fc al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ile ilgili pi\u015fmanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle dile getirmi\u015fti: " \r\n\r\n,"Pi\u015fman\u0131m ama son pi\u015fmanl\u0131k i\u015fe yaram\u0131yor. Kumarda servet kaybettim" dedi ve ekledi: Herkese ibret olsun, insanlar al\u0131nterini kumarla heba etmesin." \r\n\r\n,T\u00fcrk pop m\u00fczi\u011finin y\u0131ld\u0131zlar\u0131ndan Demet Sa\u011f\u0131ro\u011flu'nun e\u011flence olsun diye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 kumar tutkusu k\u0131sa s\u00fcrede kabusa d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye'de kumar oynamak yasak oldu\u011fu i\u00e7in K\u0131br\u0131s T\u00fcrk Cumhuriyeti'ne giden Sa\u011f\u0131ro\u011flu bir d\u00f6nem s\u0131f\u0131r\u0131 t\u00fcketmi\u015fti. \r\n\r\n,Mustafa Topalo\u011flu da kumar tutkusundan bir t\u00fcrl\u00fc vazge\u00e7emeyen \u00fcnl\u00fclerden. Topalo\u011flu bir ka\u00e7 kez kumar operasyonlar\u0131nda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131 sonra serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131. \r\n\r\n