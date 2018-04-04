İşte ünlülerin eski fotoğrafları

\u0130\u015fte Asl\u0131 Enver'in Kavak Yelleri dizisindeki hali...\r\n\r\n,Oyuncu Asl\u0131 Enver'in eski hali g\u00f6renleri \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131. \r\n\r\n,Foto\u011fraftaki ki\u015fi SHOW TV'nin yeni projesi \u00c7ukur'da boy g\u00f6sterecek olan R\u0131za Kocao\u011flu'nun ta kendisi. Kocao\u011flu, foto\u011fraf\u0131n\u0131 "Sa\u00e7 :)) sene 98 mi, 99 mu falan filan ;)" notu ile Instagram'da payla\u015ft\u0131. \r\n\r\n,Sar\u0131 permal\u0131 sa\u00e7lar\u0131, siyah kemik g\u00f6zl\u00fckleri ve k\u0131rm\u0131z\u0131 bal\u0131k\u00e7\u0131 kaza\u011f\u0131yla objektife poz veren bu oyuncuyu tan\u0131d\u0131n\u0131z m\u0131? O \u015fimdilerde milyonlar\u0131n hayran oldu\u011fu bir isim! \r\n\r\n,Salih Bademci payla\u015f\u0131m\u0131n alt\u0131na \u015fu notu d\u00fc\u015ft\u00fc: Uzun uzun zaman \u00f6nce... M\u00fczi\u011fin beni nas\u0131l g\u00fcl\u00fcmsetti\u011fini hat\u0131rlad\u0131\u011f\u0131m y\u0131llardan... \r\n\r\n,Salih Bademci'yi Kiral\u0131k A\u015fk, Ulan \u0130stanbul, \u00d6yle Bir Ge\u00e7er Zaman ki, Elveda Rumeli gibi dizilerden tan\u0131yoruz. Salih Bademci okul y\u0131llar\u0131ndan bir kare payla\u015ft\u0131. \r\n\r\n,Cem Y\u0131lmaz y\u0131llar \u00f6ncesine ait bir foto\u011fraf\u0131n\u0131 Twitter hesab\u0131ndan yay\u0131nland\u0131. \r\n\r\n,\u00dcnl\u00fc komedyen yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 bu kareye, "Cem abin de liseliydi... 1987 airport disco galiba :) Kazaklar\u0131n kotun i\u00e7ine sokuldu\u011fu d\u00f6nem" notunu d\u00fc\u015ft\u00fc. \r\n\r\n,Bir d\u00f6neme damga vuran Popstar yar\u0131\u015fmas\u0131 ile ekranlara geri d\u00f6nen Arma\u011fan \u00c7a\u011flayan sosyal medyadan bir payla\u015f\u0131m yapt\u0131. \u00c7a\u011flayan 4 ya\u015f\u0131ndaki foto\u011fraf\u0131n\u0131 takip\u00e7ilerinin be\u011fenisine sundu. 10 binden fazla like alan \u00fcnl\u00fc sunucu foto\u011fraf\u0131n\u0131n alt\u0131na \u015fu s\u00f6zleri d\u00fc\u015ft\u00fc;\r\n\r\n,"4 ya\u015flar\u0131nda ben. O zamanlardan bir miktar artistmi\u015fim galiba"\r\n\r\n