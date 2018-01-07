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İşte uykulu hissetmenize neden olan 9 yiyecek
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Bademde triptofan denilen bir amino asit bulunur. Bu amino asit "uyku hormonu" olarak da adlandırılan melatonin üretir. Ek olarak bademde kas gerilimini azaltan magnezyum bol miktarda bulunur ve bu da yorgun hissetmenize neden olabilir.
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