İşte Yasin Öztekin'in yeni takımı belli

Galatasaray'da performans\u0131yla hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 ya\u015fatan Yasin \u00d6ztekin'in G\u00f6ztepe'yle anla\u015ft\u0131\u011f\u0131 ifade edildi.,Sezon sonunda Galatasaray'la olan s\u00f6zle\u015fmesi bitecek olan Yasin'in sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 ekipten ayr\u0131laca\u011f\u0131 ifade edildi.\r\n\r\n,Galatasaray'da zaman zaman taraftar\u0131n tepkisini \u00e7eken Yasin \u00d6ztekin, gelecek y\u0131l tak\u0131mda yer almayacak. ,Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 ekiple s\u00f6zle\u015fmesi sona erecek olan tecr\u00fcbeli futbolcunun yeni adresi ise \u0130zmir olacak.\r\n\r\n, Yasin'in menajerinin G\u00f6ztepe'yle masaya oturdu\u011fu gelen bilgiler aras\u0131nda. ,Yasin \u00d6ztekin, S\u00fcper Lig ve T\u00fcrkiye Kupas\u0131'nda 5 gol, 3 asistle oynad\u0131.