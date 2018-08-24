İşte yeni 10 numara! Duyurdular

Fenerbah\u00e7e`de transfer hareketlili\u011fi devam ediyor. , Giuliano`nun tak\u0131mdan ayr\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan transfer \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015flayan Fenerbah\u00e7e, arad\u0131\u011f\u0131 10 numaray\u0131 Brezilya`da buldu. , Teknik direkt\u00f6r Phillip Cocu`nun sistemine uygun olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc Giuliano`nun 10.5 milyon Euro`ya Al Nassr`a sat\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Fenerbah\u00e7e`de g\u00f6zler orta sahaya yap\u0131lacak takviyeye \u00e7evrildi. , Sar\u0131-Lacivertliler`le ilgili bir \u00e7ok isim g\u00fcndeme gelirken, son iddia Brezilya bas\u0131n\u0131na ait. , Fluminense kul\u00fcb\u00fcne yak\u0131n kaynaklardan yap\u0131lan habere g\u00f6re; Fenerbah\u00e7e, Brezilya Ligi`nde Fluminense formas\u0131 giyen 24 ya\u015f\u0131ndaki Ekvadorlu futbolcu Junior Sornoza`ya teklif yapt\u0131. , Futbolcunun menajeri Bruno Escansette de g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri do\u011frulad\u0131. Fluminense, oyuncunun eski kul\u00fcb\u00fc Independiente ile daval\u0131k durumda ve futbolcunun haklar\u0131n\u0131n %60`n\u0131 elinde bulunduruyor. , Transfer ger\u00e7ekle\u015firse, %40`l\u0131k pay, futbolcunun eski kul\u00fcb\u00fc Indepentiente kul\u00fcb\u00fcne gidece\u011fi belirtiliyor. , 1.66 boyunda ve 10 numara pozisyonunda g\u00f6rev alan Sornoza, bu sezon Fluminense formas\u0131yla \u015fu ana kadar 19 ma\u00e7a \u00e7\u0131karken hen\u00fcz gol atma ba\u015far\u0131s\u0131 g\u00f6steremedi. (Fanatik)