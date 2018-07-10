İşte yeni kabinede yer almayan isimler

Ba\u015fkan Erdo\u011fan'\u0131n yeni kabinesinde daha \u00f6nce g\u00f6rev yapan 23 isim kendisine yer bulamad\u0131.\r\n,Kabinenin kimlerden olu\u015faca\u011f\u0131 merakla bekleniyordu. Bakanlar\u0131n 22'sinin milletvekili olmas\u0131 dolay\u0131s\u0131yla bir\u00e7ok ismin yeni kabineden kendisine yer bulumayaca\u011f\u0131 belirtiliyordu.,Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n d\u00fcn yeni kabineyi a\u00e7\u0131klamas\u0131yla T\u00fcrkiye resmen yeni sisteme ge\u00e7ti. \r\n,\u00c7\u00fcnk\u00fc zaten Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 h\u00fck\u00fcmet sistemiyle birlikte 26 olan bakanl\u0131k say\u0131s\u0131 16'ya inmi\u015fti.\r\n\r\nDaha \u00f6nce bakanl\u0131k yapan 23 isim art\u0131k yoluna milletvekili olarak devam edecek.,Bir \u00f6nceki kabinede yer al\u0131p yeni kabinede bulunmayan isimler \u015fu \u015fekilde:,Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m,Bekir Bozda\u011f,Mehmet \u015eim\u015fek,Fikri I\u015f\u0131k,Recep Akda\u011f,Hakan \u00c7avu\u015fo\u011flu,Fatma Bet\u00fcl Sayan Kaya,\u00d6mer \u00c7elik,Faruk \u00d6zl\u00fc,J\u00fclide Sar\u0131ero\u011flu,Mehmet \u00d6zhaseki,Nihat Zeybek\u00e7i,Osman A\u015fk\u0131n Bak,Ahmet E\u015fref Fak\u0131baba,B\u00fclent T\u00fcfenk\u00e7i,L\u00fctfi Elvan,Numan Kurtulmu\u015f,Naci A\u011fbal,\u0130smet Y\u0131lmaz,Nurettin Canikli,Veysel Ero\u011flu,Ahmet Demircan,Ahmet Arslan