İşte yeni pasaportların özellikleri

Yeni nesil pasaportlarda ki\u015fisel bilgilerin yer ald\u0131\u011f\u0131 b\u00f6l\u00fcm, TC kimlik kartlar\u0131nda da kullan\u0131lan polikarbon malzemeden imal edilecek. G\u00fcvenlik katmanlar\u0131n\u0131n da bulundu\u011fu yeni nesil pasaportlar, sahtecili\u011fe kar\u015f\u0131 daha g\u00fcvenli olacak.\r\n,Yeni nesil pasaportlarda ki\u015fisel bilgilerin yer ald\u0131\u011f\u0131 b\u00f6l\u00fcm, TC kimlik kartlar\u0131nda da kullan\u0131lan polikarbon malzemeden imal edilerek, sahtecili\u011fe kar\u015f\u0131 daha g\u00fcvenli hale getirilecek.\r\n,\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 yetkililerinden al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Emniyet Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019nce verilen pasaportlarda de\u011fi\u015fikli\u011fe gidilecek.\r\n,\u0130nkjet (m\u00fcrekkep p\u00fcsk\u00fcrtmeli) bask\u0131l\u0131 ve ki\u015fisel bilgilerin yer ald\u0131\u011f\u0131 \u00e7iplerin arka kapakta yer ald\u0131\u011f\u0131 mevcut pasaportlar, de\u011fi\u015ftirilerek \u015fahsi bilgilerin oldu\u011fu sayfa, yeni TC kimlik kartlar\u0131nda oldu\u011fu gibi polikarbon malzemeden yap\u0131lacak.\r\n,Pasaport sahibinin bilgileri, polikarbonun \u00fczerine lazerle yaz\u0131lacak ve \u00e7ipler de ayn\u0131 sayfada yer alacak.\r\n,Polikarbon malzemeden imal edilecek yeni nesil pasaportlar, mevcut pasaportlara g\u00f6re, daha dayan\u0131kl\u0131 ve uzun \u00f6m\u00fcrl\u00fc olacak.\r\n,Avrupa Birli\u011fi Vize Serbestli\u011fi kriterlerinden Y\u00fcksek G\u00fcvenlik Unsuru (Geni\u015fletilmi\u015f Eri\u015fim Kontrol\u00fc) \u00f6zelli\u011fini de destekleyen yeni pasaportlar, sahtecili\u011fe kar\u015f\u0131 daha g\u00fcvenli olacak, Avrupa Birli\u011fi Vize Serbesti uyguland\u0131\u011f\u0131nda de\u011fi\u015ftirilmesine gerek kalmayacak.\r\n,Birden fazla g\u00fcvenlik katman\u0131n\u0131n bulundu\u011fu yeni nesil pasaportlarda, vize ve giri\u015f-\u00e7\u0131k\u0131\u015f damgas\u0131n\u0131n uyguland\u0131\u011f\u0131 di\u011fer 38 sayfada, T\u00fcrkiye'nin de\u011fi\u015fik tarihi ve turistik yerlerinin imajlar\u0131 da yer alacak.\r\n