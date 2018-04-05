İşte Yılmaz Vural'ın yeni takımı

Uzun s\u00fcredir tak\u0131m y\u00f6netmeyen T\u00fcrk futbolunun renkli ismi Y\u0131lmaz Vural'\u0131n yeni tak\u0131m\u0131 belli oldu.,Spor Toto 1. Lig'de ald\u0131klar\u0131 k\u00f6t\u00fc sonu\u00e7lar nedeniyle teknik direkt\u00f6 Y\u00fccel \u0130ldiz ile yollar\u0131 ay\u0131ran Eski\u015fehirspor y\u00f6netimi yeni teknik adam olarak Y\u0131lmaz Vural ile anla\u015ft\u0131.,Anla\u015fmay\u0131 kul\u00fcb\u00fcn Sportif Direkt\u00f6r\u00fc \u0130zzet Erdo\u011fan Twitter adresinden att\u0131\u011f\u0131 mesajla duyurdu.\r\n\r\nErdo\u011fan tweetinde, "Tak\u0131m\u0131m\u0131z\u0131n yeni hocas\u0131 Y\u0131lmaz Vural olmu\u015ftur tak\u0131m\u0131n ba\u015f\u0131nda ilk antrenmana \u00e7\u0131kacakt\u0131r camiam\u0131za hay\u0131rl\u0131 olsun." ifadelerini kulland\u0131.,.