İşte YPG kampındaki Amerikan askerleri

ABD'nin eğittiği YPG teröristlerinin Amerikan askerleriyle birlikte çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. 20 Ocak 2018 Cumartesi günü Türkiye'nin Afrine girdiği gün çekilen görüntülerde, ABD'nin sınırda görevlendirmek için eğittiği YPG'li teröristlerin Amerikalı askerlerle tek tek tokalaştıkları görülüyor.
AMERİKAN ASKERİNİN ÖNÜNDE TEK SIRAYA GİRDİLER
Suriye'nin kuzeyinde, PKK'nın kontrolündeki Heseke bölgesinde Amerika'nın "Sınır Gücü" olarak eğittiği terör örgütünün YPG'nin, silahlı eğitim görüntüleri ortaya çıktı. Haberler'de yer alan habere göre; eğitimlerini tamamlayan 500 teröristin, Amerikalı askerlerin önünde tek sıraya girerek askerlerle tokalaştıkları görülüyor.
Görüntüler, ABD'nin uluslararası yayın yapan Amerika'nın Sesi sitesinin Kürtçe bölümünde yayınlandı.