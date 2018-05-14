İşte Zekeriya Öz'ün son hali

Zekeriya \u00d6z\u2019\u00fcn, ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131 Almanya\u2019da yapt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc FaceTime konu\u015fmalar\u0131n kay\u0131tlar\u0131na ula\u015ft\u0131. Korkudan s\u00fcrekli k\u0131l\u0131k de\u011fi\u015ftiren firari FET\u00d6 savc\u0131s\u0131 kay\u0131tlarda, top sakall\u0131, peruklu ve sakals\u0131z g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor\r\n,A\u011fustos 2015'te yurtd\u0131\u015f\u0131na firar eden FET\u00d6 savc\u0131lar\u0131 Zekeriya \u00d6z ile Celal Kara'n\u0131n, darbe giri\u015fiminden hemen \u00f6nce yapt\u0131klar\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc aramalar\u0131n kay\u0131tlar\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\nKorkudan s\u00fcrekli k\u0131l\u0131k de\u011fi\u015ftiren Zekeriya \u00d6z; peruklu, top sakall\u0131 ve sakals\u0131z olarak 3 ayr\u0131 k\u0131l\u0131kta g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Halen Almanya'da bulunan Zekeriya \u00d6z ve Celal Kara, Sultan kod adl\u0131 gizli tan\u0131kla Mart 2016'da g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc FaceTime g\u00f6r\u00fc\u015fmeler yapt\u0131. ,"Zekeriya \u00d6z'\u00fcn bir konu\u015fma esnas\u0131nda gizli tan\u0131k Sultan'\u0131n ba\u015f\u0131n\u0131n \u00fczerinde vitrinde duran klima kumandas\u0131n\u0131 fark edip 'Senin kafan\u0131n \u00fczerindeki kamera m\u0131, g\u00f6ster' \u015feklinde tepki g\u00f6sterince Sultan'\u0131n klima kumandas\u0131n\u0131 g\u00f6stererek 'Abi bizden de mi \u015f\u00fcphe eder oldun?' dedi\u011fi, \u00d6z'\u00fcn de 'Dikkatli olal\u0131m' diye yan\u0131tlad\u0131\u011f\u0131 belirtmi\u015ftir."\r\n\r\nCelal Kara ile Sultan aras\u0131ndaki 10 Mart 2016 tarihli telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesinde Kara, Zekeriya \u00d6z'\u00fcn yan\u0131nda \u00f6nlem ama\u00e7l\u0131 bekletilen Alman istihbarat\u00e7\u0131n\u0131n konu\u015fma yap\u0131l\u0131rken yan\u0131na geldi\u011fini s\u00f6ylemesi \u00fczerine gizli tan\u0131k "Bu eleman nas\u0131l bir tip, bir bakay\u0131m abi" diyerek cep telefonundan Alman istihbarat\u00e7\u0131n\u0131n 2 kare g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fc foto\u011fraflamay\u0131 ba\u015far\u0131yor.,Bu g\u00f6r\u00fc\u015fmelerdeki g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler, \u00d6z ve Kara'n\u0131n bug\u00fcne kadar yurtd\u0131\u015f\u0131nda tespit edilebilen ilk g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri.,Gizli tan\u0131k Sultan, bu g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri WIFI hatt\u0131ndan ba\u011flanmak \u00fczere gitti\u011fi bir kafeden ger\u00e7ekle\u015ftiriyordu. Bu s\u0131rada emniyet, gizli tan\u0131\u011f\u0131 s\u00fcrekli takip ediyordu. Sultan, 1 Mart 2016 tarihli ayn\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmede T\u00fcrkiye'de asker y\u00f6netime el koyarsa T\u00fcrkiye'ye gelip gelmeyeceklerini firari savc\u0131lara soruyor. Celal Kara, "Ya\u015fanan olaylar\u0131n ertesinde k\u0131sa zamanda d\u00f6nece\u011fim. Ancak Zekeriya'n\u0131n 4-5 y\u0131l daha buralarda kalmas\u0131 laz\u0131m. \u00c7ok d\u00fc\u015fman\u0131 var" diyor., Sultan'\u0131n, Zekeriya \u00d6z ve Celal Kara'n\u0131n Almanya'da oldu\u011funa dair verdi\u011fi ayr\u0131nt\u0131l\u0131 bilgilerse \u015f\u00f6yle s\u0131ralan\u0131yor: "Son zamanlarda bas\u0131nda \u00f6rg\u00fct mensubu firari savc\u0131 Zekeriya \u00d6z'\u00fcn Hollanda'da oldu\u011funa dair yaz\u0131lar\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131, ancak bu haberlerin d\u00fczmece oldu\u011funu, Zekeriya \u00d6z'\u00fcn Almanya'da kald\u0131\u011f\u0131 villan\u0131n de\u015fifre olmas\u0131n\u0131 \u00f6nlemek i\u00e7in yine Almanya'da ba\u015fka bir yerde bulunan bir apartman dairesine, Celal Kara ile birlikte ba\u015flar\u0131nda g\u00f6revli olan Almanlarca g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, Zekeriya \u00d6z'\u00fcn \u015fu anda yan\u0131nda e\u015finin ve b\u00fcy\u00fck k\u0131z\u0131n\u0131n oldu\u011funu, kar\u015f\u0131 dairesinde Kara'n\u0131n yaln\u0131z kald\u0131\u011f\u0131n\u0131, her ikisinin kap\u0131s\u0131nda Alman birer g\u00f6revlinin oldu\u011funu, Alman g\u00f6revlilerin telefonlar\u0131na takt\u0131klar\u0131 kulakl\u0131k \u00fczerinden g\u00f6r\u00fc\u015fme yapt\u0131rd\u0131klar\u0131n\u0131 aktard\u0131.",Celal Kara ile gizli tan\u0131k Sultan aras\u0131nda Fuat Avni konusunda \u015f\u00f6yle bir konu\u015fma ge\u00e7iyor:\r\n\r\nSultan: Kim bu Fuat Avni?\r\n\r\nCelal Kara: Ya o bilgilerin bir ki\u015finin \u00fcr\u00fcn\u00fc oldu\u011funa ihtimal yok da yani ama hep ayn\u0131 ki\u015fi yaz\u0131yor yani dil ayn\u0131 hep \u00fcslup ayn\u0131. Gelen bilgileri yaz\u0131yordur.\r\n\r\nSultan: Ama bunlar da bulamad\u0131lar h\u00e2l\u00e2 de mi?\r\n\r\nCelal Kara: Bulsalar ipini \u00e7ekecekler zaten.,Sultan: Adam d\u0131\u015farda nas\u0131l \u00e7ekecekler abi?\r\n\r\nCelal Kara: Ne biliyon d\u0131\u015farda oldu\u011funu?\r\n\r\nSultan: Mant\u0131kl\u0131 bir adam T\u00fcrkiye'den bu i\u015fi yapmaz. Mant\u0131k y\u00fcr\u00fct\u00fcyorum.\r\n\r\nCelal Kara: T\u00fcrkiye'den direkt Twitter'a girmesi gerekmez ki. Ba\u015fka yerlere y\u00f6nlendiriyorlar.\r\n(Bu s\u0131rada konu\u015fmaya Hasan kod adl\u0131 Zekeriya \u00d6z de d\u00e2hil oluyor)\r\n\r\nSultan: Benim abim nas\u0131lm\u0131\u015f?\r\n\r\nZekeriya \u00d6z: Ar\u0131yoruz, arayaca\u011f\u0131m dedin aramad\u0131n.\r\n\r\nSultan: Borsadan anlamam abi, borsadan Zekeriya bey anl\u0131yor.\r\n\r\nCelal Kara: Alt