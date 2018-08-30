İsteğe bağlı sigortada son 3.5 yıla dikkat!

Binlerce ki\u015fiye m\u00fcjde,Erken emekli olabilirsiniz..,Herhangi bir i\u015fte \u00e7al\u0131\u015fmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in sigortas\u0131 olmayanlar emekli ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flatabilmek i\u00e7in iste\u011fe ba\u011fl\u0131 sigorta yapt\u0131rabiliyor. 2008 y\u0131l\u0131ndan sonra iste\u011fe ba\u011fl\u0131 sigortalar Ba\u011f-Kur (4B) kapsam\u0131nda de\u011ferlendiriliyor. Ba\u011f-Kur\u2019lular, emekli olabilmek i\u00e7in daha uzun s\u00fcre prim \u00f6d\u00fcyorlar. \u0130ste\u011fe ba\u011fl\u0131 sigortal\u0131lar, son 3.5 y\u0131l SSK (4A) stat\u00fcs\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 halinde erken emeklilik hakk\u0131 elde ederler.\r\n,\u0130ste\u011fe ba\u011fl\u0131 sigortal\u0131lar\u0131n SSK stat\u00fcs\u00fcnde daha az primle daha erken emekli olmalar\u0131 m\u00fcmk\u00fcn. Sosyal g\u00fcvenlik sisteminde kapsaml\u0131 de\u011fi\u015fiklik yap\u0131lan 2008 \u00f6ncesinde SSK, Ba\u011f-Kur veya Emekli Sand\u0131\u011f\u0131 kapsam\u0131nda iste\u011fe ba\u011fl\u0131 sigortal\u0131 olunabiliyordu. 2008\u2019de sistem de\u011fi\u015fikli\u011fiyle SSK\u2019ya tabi iste\u011fe ba\u011fl\u0131 sigorta uygulamas\u0131na son verildi. O tarihten sonra t\u00fcm iste\u011fe ba\u011fl\u0131 sigortal\u0131lar Ba\u011f-Kur yani 4B kapsam\u0131nda de\u011ferlendirilmeye ba\u015fland\u0131. 2008\u2019den \u00f6nce 4A kapsam\u0131nda prim \u00f6demekte olanlar da 4B\u2019ye ge\u00e7irildi.\r\n\r\n,2008 y\u0131l\u0131ndan \u00f6nce SSK stat\u00fcs\u00fcnde iste\u011fe ba\u011fl\u0131 sigorta primi \u00f6demeye ba\u015flayanlar, Ba\u011f-Kur stat\u00fcs\u00fcne al\u0131nd\u0131klar\u0131n\u0131n fark\u0131nda de\u011fillerse daha \u00e7ok prim \u00f6derler ve daha ge\u00e7 emekli olurlar. \u00d6rne\u011fin, ilk prim \u00f6demeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131nda 5.000 g\u00fcn prim \u00f6demesi yeterli olan bir ki\u015fi, stat\u00fc de\u011fi\u015fikli\u011fiyle 9.000 g\u00fcn prime tabi olur.\r\n\r\n,\u0130ste\u011fe ba\u011fl\u0131 sigortal\u0131lar\u0131n SSK stat\u00fcs\u00fcnde daha az primle daha erken emekli olmalar\u0131 m\u00fcmk\u00fcn. Ayr\u0131ca, SSK stat\u00fcs\u00fcnde emekli ayl\u0131\u011f\u0131 Ba\u011f-Kur\u2019a g\u00f6re y\u00fczde 30\u2019a varan oranda artar. Sosyal g\u00fcvenlik sisteminde birden fazla stat\u00fcde \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 bulunanlar\u0131n son 7 y\u0131ldaki stat\u00fcs\u00fcne bak\u0131l\u0131yor. Son 7 y\u0131l i\u00e7inde en \u00e7ok hangi stat\u00fcde ge\u00e7irilmi\u015fse o stat\u00fcden emeklilik i\u015flemleri yap\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,\u0130ste\u011fe ba\u011fl\u0131 sigorta primi \u00f6deyenler, SSK stat\u00fcs\u00fcnde emekli olabilmek i\u00e7in hesap kitap yapt\u0131rmal\u0131. SSK\u2019ya tabi olarak hangi ya\u015fta emekli olabiliyorlarsa o tarihten geriye do\u011fru 3.5 y\u0131l (bin 261 g\u00fcn) \u00f6nce iste\u011fe ba\u011fl\u0131 sigorta primi \u00f6demeyi kesip 4\/a (SSK) stat\u00fcs\u00fcnde bir i\u015fte \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flamalar\u0131 gerekir.\r\n\r\n,\u0130ste\u011fe ba\u011fl\u0131 sigorta yapt\u0131rabilmek i\u00e7in aranan \u015fartlar \u015f\u00f6yle:\r\n\r\nT\u00fcrkiye\u2019de ikamet etmek,\r\n\r\nZorunlu sigortal\u0131 olmay\u0131 gerektirecek \u015fekilde \u00e7al\u0131\u015fmamak,\r\n\r\nSigortal\u0131 olarak \u00e7al\u0131\u015fmakla birlikte ay i\u00e7erisinde 30 g\u00fcnden az \u00e7al\u0131\u015fmak ya da tam g\u00fcn \u00e7al\u0131\u015fmamak,\r\n\r\nKendi sigortal\u0131l\u0131\u011f\u0131 nedeniyle ayl\u0131k ba\u011flanmam\u0131\u015f olmak,\r\n\r\n18 ya\u015f\u0131n\u0131 doldurmu\u015f bulunmak,\r\n\r\nSosyal G\u00fcvenlik Kurumu\u2019na iste\u011fe ba\u011fl\u0131 sigorta talebinde bulunmak.,\u0130ste\u011fe ba\u011fl\u0131 sigorta yapt\u0131ranlar, br\u00fct asgari \u00fccret ile bunun 7.5 kat\u0131 aras\u0131nda kendi belirledikleri tutar\u0131n y\u00fczde 32\u2019si oran\u0131nda prim \u00f6d\u00fcyorlar. Asgari \u00fccret \u00fczerinden \u00f6demeyi tercih edenlerin, 2018 y\u0131l\u0131 i\u00e7in ayl\u0131k 649,44 lira prim \u00f6demesi gerekiyor.\r\n\r\n,En az be\u015f y\u0131l prim \u00f6dedikten sonra hayat\u0131n\u0131 kaybeden iste\u011fe ba\u011fl\u0131 sigortal\u0131lar\u0131n e\u015fi, \u00e7ocu\u011fu, anne babas\u0131 gibi hak sahiplerine \u00f6l\u00fcm ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flan\u0131r. Ba\u011flanacak ayl\u0131k, 9.000 g\u00fcn prim \u00f6demi\u015f kabul edilerek hesaplan\u0131r.\r\n\r\nHabert\u00fcrk