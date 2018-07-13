İstifalar peş peşe geldi! Bir şok daha...

Y\u00f6r\u00fck Ali Pa\u015fa olarak bilinen emekli Tu\u011fgeneral Ayd\u0131n'\u0131n istifas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u0130Y\u0130 Parti'den bir k\u00f6t\u00fc haber daha geldi.\r\n\r\n,Y\u00f6r\u00fck Ali Pa\u015fa olarak bilinen emekli Tu\u011fgeneral Ayd\u0131n, d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda, 30 Kas\u0131m 2015'te \u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener ile MHP'nin 7 Haziran se\u00e7imlerinden 1 Kas\u0131m se\u00e7imlerine kadar kan kaybetmesi nedeniyle "T\u00fcrk milliyet\u00e7ileri ve \u00fclk\u00fcc\u00fclerini iktidara getirme ve T\u00fcrkiye'ye yeni bir nefes ald\u0131rma" inanc\u0131yla yola \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 ifade etti. ,Bug\u00fcn istifa eden ikinci isim genel ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ayfer Y\u0131lmaz oldu. Y\u0131lmaz, partideki t\u00fcm g\u00f6revlerinden istifa etti\u011fini bildiren dilek\u00e7eyi \u0130Y\u0130 Parti genel merkezine sundu.\r\n\r\n,E\u011fitimini tamamlad\u0131ktan sonra Bonn B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fi Ekonomi ve Ticaret M\u00fc\u015favir Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131, Hazine Kamu Finansman\u0131 Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, Hazine ve D\u0131\u015f Ticaret M\u00fcste\u015farl\u0131\u011f\u0131 M\u00fcste\u015far Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131, Hazine M\u00fcste\u015farl\u0131\u011f\u0131, D\u00fcnya Kalk\u0131nma Bankas\u0131, Asya Kalk\u0131nma Bankas\u0131, Avrupa \u0130mar ve Kalk\u0131nma Bankas\u0131, \u0130slam Kalk\u0131nma Bankas\u0131 T\u00fcrkiye Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revleri yapan Y\u0131lmaz, ayr\u0131ca XX.ve XXI. D\u00f6nem \u0130\u00e7el (Mersin) Milletvekilli\u011fi ile Devlet Bakanl\u0131\u011f\u0131 yapt\u0131. \u0130Y\u0130 Parti Kurucular Kurulu \u00dcyesi ve Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 olan Y\u0131lmaz, 24 Haziran se\u00e7imlerinde milletvekili aday\u0131 olmad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n,Eski Devlet Bakan\u0131 Ayfer Y\u0131lmaz: 1996 y\u0131l\u0131nda DYP \u0130\u00e7el milletvekili se\u00e7ildi ve iki d\u00f6nem g\u00f6rev yapt\u0131. ,1996'da Mesut Y\u0131lmaz ba\u015fbakanl\u0131\u011f\u0131nda kurulan ANAYOL ile yine ayn\u0131 y\u0131l i\u00e7inde bu kez Necmettin Erbakan'\u0131n ba\u015fbakanl\u0131\u011f\u0131nda kurulan REFAHYOL h\u00fck\u00fcmetlerinde devlet bakanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revi yapt\u0131. ,Ayfer Y\u0131lmaz, 1956 senesinde Ankara'da d\u00fcnyaya geldi. Lise mezuniyetinin ard\u0131ndan Ankara \u00dcniversitesi'nde okumaya ba\u015flayan Y\u0131lmaz, Siyasal Bilgiler Fak\u00fcltesi'nden mezun oldu. ,Ali Ayd\u0131n, 16 Nisan referandumu sonras\u0131nda MHP i\u00e7erisinde muhalif kanad\u0131n herhangi bir sonu\u00e7 alma imkan\u0131 olmamas\u0131 nedeniyle partile\u015fme s\u00fcrecine gidildi\u011fini belirterek, "Bu s\u00fcre\u00e7te Say\u0131n Meral Ak\u015fener \u0130Y\u0130 Parti'nin n\u00fcvesini olu\u015fturan \u00fclk\u00fcc\u00fclerden olan \u015fahs\u0131ma ve di\u011fer dava arkada\u015flar\u0131m\u0131za \u0130Y\u0130 Parti'nin de\u011ferler ve duru\u015f kaidelerini 'Bir pergel d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcn, bu pergelin ucu \u00fclk\u00fcc\u00fcler ve T\u00fcrk milliyet\u00e7ileri olacak ve bizimle ortak de\u011ferlere sahip herkesi kucaklayaca\u011f\u0131m\u0131z bir yap\u0131 olu\u015fturaca\u011f\u0131z.' \u015feklinde tan\u0131mlam\u0131\u015ft\u0131r." dedi.,\u0130Y\u0130 Parti b\u00fcnyesinde PKK ve FET\u00d6'yle m\u00fccadele konusundaki hassasiyetlerini, tecr\u00fcbelerini T\u00fcrk siyasetine sunarak millete ve devlete hizmet gayesiyle yola \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Ayd\u0131n, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n"Buna binaen 25 Ekim 2017'de kurulan \u0130Y\u0130 Parti'nin Kurucular Kurulu ve Genel \u0130dare Kurulu \u00fcyesi oldum. 26 Ocak 2018'de Say\u0131n Ak\u015fener'in ba\u015fdan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131na atand\u0131m. Bu s\u00fcre\u00e7te d\u00fczenli bir \u015fekilde T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kar\u015f\u0131 i\u00e7 ve d\u0131\u015f g\u00fcvenlik tehditleri hususundaki geli\u015fmeleri, g\u00fcnl\u00fck ve y\u00fczeysel siyasal de\u011ferlendirmeler olarak de\u011fil milli ve ger\u00e7ek\u00e7i devlet \u00e7\u0131karlar\u0131m\u0131z do\u011frultusunda Say\u0131n Ak\u015fener'e bilgi notu ve rapor olarak ilettim. Hem genel idare kurulu toplant\u0131lar\u0131nda hem de Say\u0131n Ak\u015fener'le yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z g\u00f6r\u00fc\u015fmelerde eski bir kurmay subay olarak kurdu\u011fum 2 \u00f6nemli c\u00fcmle vard\u0131r. Bunlar, 'Stratejide yap\u0131lan hatan\u0131n taktik ba\u015far\u0131larla giderilemeyece\u011fi' ve 'Y\u0131\u011f\u0131nakta yap\u0131lan hatan\u0131n muhabere boyunca devam edece\u011fi'dir. Liderleri, toplumlar ve \u015fartlar var eder, 'Ben lider olaca\u011f\u0131m.' diyerek lider olunmaz. Lider, bu stratejiyi y\u00f6netme kabiliyetine sahip olmal\u0131, kararl\u0131 ve tutarl\u0131 olmal\u0131, \u00f6ng\u00f6r\u00fcs\u00fc y\u00fcksek ve \u015feffaf olmal\u0131; \u015fahsi h\u0131rslar\u0131n\u0131 devletin ve milletin hakikatleri \u00f6n\u00fcne ge\u00e7irmemelidir. En \u00f6nemlisi ise yola \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 arkada\u015flar\u0131n\u0131 yolda bulduklar\u0131na de\u011fi\u015firse hem yolun