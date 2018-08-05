İstihdama 7 milyar TL

H\u00fck\u00fbmet, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6nemde \u00fclkedeki i\u015fsizlik oran\u0131n\u0131 tek haneli rakamlara indirmek i\u00e7in, i\u015fverenleri desteklemesini s\u00fcrd\u00fcrecek. ,\u2018Bir Senden Bir Benden\u2019 ve i\u015fba\u015f\u0131 e\u011fitim program\u0131nda istenilen seviyelere gelinmesi i\u00e7in i\u015fverenlere 5,25 milyar TL maddi destek verilecek. ,Bu kapsamda ge\u00e7ti\u011fimiz senelerde hayata ge\u00e7irilen \u2018Mill\u00ee \u0130stihdam Seferberli\u011fi\u2019 100 g\u00fcnl\u00fck s\u00fcre i\u00e7erisinde de h\u0131z kesmeyecek. ,Ayr\u0131ca, kad\u0131nlar\u0131n, gen\u00e7lerin ve engelli vatanda\u015flar\u0131n istihdam edilmesi h\u00e2linde ise ilave 1,84 milyar TL kaynak sa\u011flanacak. ,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 ilk 100 g\u00fcnl\u00fck eylem plan\u0131nda istihdam \u00f6nemli hedeflerden birini olu\u015fturdu.,M\u00fcjdeyi Ba\u015fkan Erdo\u011fan verdi!,\u00dclkemizin stratejik kurumlar\u0131nda istihdam edilmek \u00fczere yurt d\u0131\u015f\u0131na her sene 500 \u00f6\u011frenci g\u00f6nderilecek. ,Ayda bin 15 lira verilecek!,Sanayi ve Teknoloji Bakan\u0131 Mustafa Varank da Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019\u0131n onaylad\u0131\u011f\u0131 proje bazl\u0131 te\u015fvikler ile 8 milyar TL\u2019lik d\u00f6rt yeni yat\u0131r\u0131m yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 belirtti. Twitter\u2019dan a\u00e7\u0131klama yapan Varank, yat\u0131r\u0131mlarla cari a\u00e7\u0131\u011f\u0131n azalt\u0131lmas\u0131na 1,2 milyar dolarl\u0131k katk\u0131 sa\u011flamay\u0131 hedeflediklerini dile getirerek \u201c4 bin 414 ki\u015fiye istihdam sa\u011flanacak\u201d dedi. Bakan, yat\u0131r\u0131m yap\u0131lacak illerin Ankara, Bursa ve Sakarya olaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.,\u00d6zellikle kad\u0131nlar\u0131n i\u015f hayat\u0131nda daha fazla yer almas\u0131 i\u00e7in pozitif ayr\u0131mc\u0131l\u0131k yap\u0131lacak. \u2018\u0130\u015f\u2019te Kad\u0131n\u2019 projesi hayata ge\u00e7irilecek. Kad\u0131nlara kre\u015f i\u00e7in ayda bin 15 TL maddi destek sunulacak.,\u00d6te yandan h\u00fck\u00fbmetin istihdam alanlar\u0131 sadece \u015fehirlerle s\u0131n\u0131rl\u0131 kalmayacak. Kalk\u0131nman\u0131n art\u0131r\u0131laca\u011f\u0131 k\u0131rsal alanda \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6nemde yakla\u015f\u0131k 200 bin ki\u015fi istihdam edilecek. ,\u00dclke i\u00e7erisinde ise gen\u00e7lerin \u00e7al\u0131\u015fma hayat\u0131 ile tan\u0131\u015fmas\u0131 ve insan\u0131 de\u011ferlerinin geli\u015ftirilmesi i\u00e7in 100 bin gen\u00e7 sosyal \u00e7al\u0131\u015fma program\u0131ndan yararlanacak., H\u00fck\u00fbmet, bu \u00e7al\u0131\u015fmalarla \u015fehirlerde yapm\u0131\u015f oldu\u011fu istihdam ataklar\u0131n\u0131 k\u0131rsalda da ger\u00e7ekle\u015ftirecek. ,\u00c7ift\u00e7ilere 100 bin hektar alanda bas\u0131n\u00e7l\u0131 sulama i\u00e7in 205 milyon TL maddi destek verilecek. Bin 300 hektar yeni tar\u0131m alan\u0131n\u0131 sulamaya a\u00e7\u0131larak, 41,5 milyon lira ilave gelir ve 8 bin 500 ki\u015fiye ek istihdam sa\u011flanacak. Yine, odun \u00fcretimi 15 milyon metrek\u00fcpten 21 milyon metrek\u00fcpe \u00e7\u0131kart\u0131lacak.,A\u011fa\u00e7land\u0131rma alan\u0131nda 50 bin ki\u015fi, odun \u00fcretiminde ise 130 bin ki\u015fi istihdam edilecek.