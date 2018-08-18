İsveç'te tazminat kazanan Müslüman kadına yüzlerce tehdit

Tokala\u015fmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in kovuldu, \u015fimdi de \u00f6l\u00fcmle tehdit ediliyor!,\u0130sve\u00e7'te dini gerek\u00e7elerle tokala\u015fmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in i\u015f g\u00f6r\u00fc\u015fmesi yar\u0131da kesilen 24 ya\u015f\u0131ndaki Farah Alhajeh, ayr\u0131mc\u0131l\u0131\u011fa u\u011frad\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle yakla\u015f\u0131k 3 bin 900 avro tazminat kazanmas\u0131ndan sonra \u0131rk\u00e7\u0131 \u00e7evrelerin tehdit ve k\u00fcf\u00fcrlerinin hedefi oldu.\r\n\r\n,\u0130sve\u00e7 devlet televizyonu SVT'ye a\u00e7\u0131klamalarda bulunan Alhajeh, tazminat kazanma haberinin duyulmas\u0131ndan sonra sosyal medya hesaplar\u0131ndan y\u00fczlerce tehdit ve cinsel i\u00e7erikli k\u00fcf\u00fcrl\u00fc mesaj ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Haberin ulusal bas\u0131nda yer almas\u0131ndan sonra 20 dakikada sosyal medya hesaplar\u0131ndan 500 yorum ve mesaj ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Alhajeh, ''Haber yay\u0131ld\u0131k\u00e7a tehdit ve k\u00fcf\u00fcr i\u00e7erikli mesajlar ve yorumlar ya\u011fmaya ba\u015flad\u0131. \u00c7ok da destek mesaj ve yorumlar\u0131 ald\u0131m. Sadece ald\u0131\u011f\u0131m bir tek destek mesaj\u0131n\u0131n 10 bin tehdit mesaj\u0131na bedel oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm ve hakaret tehdit mesajlar\u0131n\u0131 fazla kafaya takmad\u0131m.'' de\u011ferlendirmesinde bulundu.\r\n\r\n,Bir\u00e7ok mesajda "Ortado\u011fu'ya, geldi\u011fi \u00fclkeye geri d\u00f6nmesinin" istendi\u011fini belirten Alhajeh, ''Ben \u0130sve\u00e7'te do\u011fdum ve b\u00fcy\u00fcd\u00fcm. Tehdit ve k\u00fcf\u00fcr i\u00e7eren mesajlar hakk\u0131nda polis ihbar\u0131nda bulunmay\u0131 \u015fu anda d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum.'' ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Alhajeh, ge\u00e7en sene ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 olay\u0131 i\u015f mahkemesine ta\u015f\u0131m\u0131\u015ft\u0131. Mahkeme, ayr\u0131mc\u0131l\u0131\u011fa u\u011frad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in Alhajeh'e 40 bin kron (yakla\u015f\u0131k 3 bin 900 avro) tazminat \u00f6denmesine h\u00fckmetmi\u015fti.\r\n\r\nKararda, kad\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131 cinsle el s\u0131k\u0131\u015fmay\u0131 reddetmesinin, Avrupa \u0130nsan Haklar\u0131 S\u00f6zle\u015fmesi'nin 9. maddesi taraf\u0131ndan korunan dini konularla ili\u015fkili oldu\u011fu belirtilmi\u015fti.