İtalya'da gündem Kangal köpeği!

"O b\u00f6lgede kurtlar yo\u011fun oldu\u011fu i\u00e7in meclis \u00fcyesi Kangal k\u00f6pe\u011fi \u00f6nerisinde bulunmu\u015ftu. Bunun \u00fczerine 2 \u00e7ift\u00e7i aile talepte bulundu. Biz de onlarla anla\u015fmam\u0131z\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdik., 8 yavrumuzu haz\u0131rlay\u0131p yola \u00e7\u0131karmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Gereken i\u015flemler yap\u0131ld\u0131ktan sonra in\u015fallah bizi orada temsil edecek. \u0130l Tar\u0131m ve Orman M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcyle \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z devam ediyor, onun haricinde Bakanl\u0131kla da irtibat halindeyiz. \u0130zin geldi\u011finde yola \u00e7\u0131karmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz."\r\n,Alt\u0131nyayla il\u00e7esindeki Kangal k\u00f6pe\u011fi \u00e7iftli\u011finin sahibi \u00dcmit Ta\u015fdelen, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, 16 y\u0131ld\u0131r Kangal k\u00f6pe\u011fi yeti\u015ftirdi\u011fini, ellerinde 130 dam\u0131zl\u0131k k\u00f6pek bulundu\u011funu ve talepleri kar\u015f\u0131lamaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,\u0130talya'n\u0131n Toskana b\u00f6lgesinde meclis \u00fcyesi olan Roberto Salvini'nin kurt sald\u0131r\u0131lar\u0131na kar\u015f\u0131 Kangal k\u00f6pe\u011fi \u00f6nerisinin ard\u0131ndan 2 \u0130talyan ailenin, Sivas'\u0131n Alt\u0131nyayla il\u00e7esindeki bir \u00e7iftlikten 8 Kangal yavrusu talebinde bulundu\u011fu bildirildi.\r\n,\u0130talya'da Siena kenti yak\u0131nlar\u0131ndaki bir \u00e7iftlikte 70 koyunun kurt sald\u0131r\u0131s\u0131 sonucu telef olmas\u0131 \u00fczerine Toskana B\u00f6lge Meclisi \u00dcyesi Salvini'nin, kurt sald\u0131r\u0131lar\u0131na kar\u015f\u0131 Kangal k\u00f6peklerini \u00f6nerdi\u011fini an\u0131msatan Ta\u015fdelen, haberin ard\u0131ndan \u0130talya'dan 2 ailenin kendilerine ula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n,Ta\u015fdelen, haz\u0131rlad\u0131klar\u0131 4'\u00fc erkek 8 Kangal yavrusunun haz\u0131r bekledi\u011fini, prosed\u00fcrler yerine getirilmeden ve gerekli izinler al\u0131nmadan \u0130talya'ya g\u00f6ndermenin \u015fu anda s\u00f6z konusu olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 da dile getirdi.\r\n,Kangal k\u00f6peklerinin yurt d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131n\u0131n Tar\u0131m ve Orman Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n iznine ba\u011fl\u0131 oldu\u011funu hat\u0131rlatan \u00dcmit Ta\u015fdelen, k\u00f6peklerin a\u015f\u0131lar\u0131n\u0131 yapt\u0131klar\u0131n\u0131, kimliklerini haz\u0131rlad\u0131klar\u0131n\u0131 ve g\u00f6r\u00fc\u015fmelerin sonu\u00e7lanmas\u0131n\u0131 beklediklerini de s\u00f6zlerine ekledi.\r\n,Kangal k\u00f6peklerinin kurtla \u00e7ok profesyonel \u015fekilde m\u00fccadele etti\u011fini vurgulayan \u00dcmit Ta\u015fdelen, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n,AA,.,Sivas'\u0131n kangal\u0131 \u0130talya'y\u0131 sallad\u0131... Sat\u0131\u015flara yeti\u015femiyorlar, talepler patlad\u0131!