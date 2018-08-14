İtalya'da köprü çöktü! Ölü ve yaralılar var

\u0130talyan ANSA ajans\u0131n\u0131n haberine g\u00f6re, \u0130talya\u2019n\u0131n kuzeybat\u0131s\u0131ndaki Cenova kentinde otoyol k\u00f6pr\u00fcs\u00fc \u00e7\u00f6kt\u00fc.\r\n\r\n,K\u00f6pr\u00fcn\u00fcn her iki \u015feridinin de \u00e7\u00f6kt\u00fc\u011f\u00fc olayda, \u00e7ok say\u0131da arac\u0131n yere d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc ve baz\u0131lar\u0131n\u0131n enkaz alt\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor. \r\n\r\n,A10 otoyolu \u00fczerinde bulunan yakla\u015f\u0131k 100 metre y\u00fcksekli\u011findeki Morandi K\u00f6pr\u00fcs\u00fc\u2019n\u00fcn bir k\u0131sm\u0131 saat 11.15 civar\u0131nda \u00e7\u00f6kt\u00fc.\r\n\r\n,K\u00f6pr\u00fcn\u00fcn yap\u0131sal bir sorun nedeniyle \u00e7\u00f6km\u00fc\u015f olabilece\u011fi ancak olayda \u015fiddetli ya\u011fmurun da etkili oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n,Y\u00fczlerce ara\u00e7 ve insan enkaz alt\u0131nda kald\u0131! \u00d6l\u00fc say\u0131s\u0131 y\u00fckseliyor...,\u0130talya Ula\u015ft\u0131rma Bakan\u0131 Danilo Toninelli,Twitter mesaj\u0131nda, "Cenova'da olanlar\u0131 b\u00fcy\u00fck bir endi\u015feyle takip ediyorum. Korkun\u00e7 bir trajedi gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor." ifadesini kulland\u0131 ve olay yerine gitti\u011fini bildirdi.\r\n\r\n,Koca k\u00f6pr\u00fc oyuncak gibi ortadan ikiye ayr\u0131ld\u0131.,.,\u0130tfaiye yetkililerinin Adnkronos haber ajans\u0131na yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, enkaz alt\u0131nda kalan ara\u00e7larda \u00e7ok say\u0131da ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi aktar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Enkaz alt\u0131nda kalanlar\u0131 \u00e7\u0131karmak i\u00e7in acil servis ve itfaiyenin m\u00fcdahalesinin s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc, baz\u0131 yaral\u0131lar\u0131n hastaneye sevk edildi\u011fi bildirildi.\r\n\r\n,,Korkun\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler!,..