İtalya, YPG/PKK'ya destek için asker gönderdi

\u0130talyan ordusu, ABD ve Fransa g\u00fc\u00e7lerinin yan\u0131nda ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc YPG\/PKK'ya destek olmak i\u00e7in Suriye'nin Irak s\u0131n\u0131r\u0131ndaki Deyr ez-Zor'a asker g\u00f6nderdi.\r\n,\u0130talyan askerlerinin \u015fimdilik \u00e7at\u0131\u015fmalara do\u011frudan kat\u0131lmayaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n,Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc DEA\u015e kar\u015f\u0131t\u0131 uluslararas\u0131 koalisyon b\u00fcnyesine dahil olan az say\u0131daki \u0130talyan askeri, \u00f6nce Haseke'ye, ard\u0131ndan Deyr ez-Zor'a ge\u00e7ti. Askerler Deyr ez-Zor'un \u00d6mer petrol sahas\u0131ndaki ABD \u00fcss\u00fcne yerle\u015fti.\r\n,Halihaz\u0131rda, tam say\u0131lar\u0131 bilinmeyen \u0130talyan g\u00fc\u00e7leri, DEA\u015e'a kar\u015f\u0131 operasyonlarda ABD ve Fransa askerlerine destek veriyor.\r\n,YPG\/PKK, may\u0131s ba\u015f\u0131nda ABD ve Fransa'n\u0131n deste\u011fiyle buradaki DEA\u015e unsurlar\u0131na kar\u015f\u0131 operasyonu yeniden ba\u015flatm\u0131\u015ft\u0131. \u00d6rg\u00fct hen\u00fcz bir ilerleme kaydedemezken, DEA\u015e kuvvetli bi\u00e7imde kar\u015f\u0131l\u0131k veriyor.\r\n,DEA\u015e, Irak s\u0131n\u0131r\u0131nda Haseke ve Deyr ez-Zor illeri i\u00e7inde ku\u015fatmada kalan birbirinden kopuk iki farkl\u0131 b\u00f6lgede varl\u0131k g\u00f6steriyor.\r\n,AA'n\u0131n Deyr ez-Zor'daki g\u00fcvenilir yerel kaynaklardan ald\u0131\u011f\u0131 bilgiye g\u00f6re, yakla\u015f\u0131k 1 hafta \u00f6nce Suriye\u2019nin kuzeyinde ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc YPG\/PKK i\u015fgalindeki alanlara Irak \u00fczerinden \u0130talyan askerleri girdi.\r\n,Deyr ez-Zor operasyonun ilk a\u015famas\u0131 ge\u00e7en eyl\u00fcl ay\u0131nda ba\u015flam\u0131\u015f, kent merkezinin kuzeyi SDG ismini kullanan YPG\/PKK'n\u0131n i\u015fgaline girmi\u015fti.