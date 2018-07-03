İtalyan gazeteciden bomba tweet!

Fenerbah\u00e7e'de yeni sezon i\u00e7in transfer \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 son h\u0131z devam ederken d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc \u0130talyan gazeteci Tancredi Palmeri bomba bir tweet att\u0131.,\u0130sabetli transfer haberleriyle tan\u0131nan Palmeri, Sporting Lizbon'la yollar\u0131n\u0131 ay\u0131ran ve T\u00fcrk tak\u0131mlar\u0131yla ismi s\u0131k s\u0131k an\u0131lan Bas Dost'la ilgili bir iddiada bulundu.\r\n\r\n,\r\nPalmeri bu sabah saatlerinde att\u0131\u011f\u0131 tweetinde 'F.Bah\u00e7e'den \u00e7ok g\u00fczel i\u015f. Bas Dost i\u00e7in 15 milyon euro' yazd\u0131.\r\n\r\n,Transferle ilgili ba\u015fka bir detay vermeyen \u0130talyan gazeteci, Fenerbah\u00e7e taraftarlar\u0131n\u0131 heyecanland\u0131rd\u0131.