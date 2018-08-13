İtalyan müsteşar: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz

\u0130talyan m\u00fcste\u015far: T\u00fcrkiye gibi ekonomik sald\u0131r\u0131ya u\u011frayabiliriz,\u0130talya Ba\u015fbakanl\u0131k M\u00fcste\u015far\u0131 Giancarlo Giorgetti, \u00fclkesinin t\u0131pk\u0131 T\u00fcrkiye gibi ekonomik bir sald\u0131r\u0131ya u\u011frayabilece\u011fini belirtti. ,Giorgetti, iki \u00fclke i\u00e7in dayan\u0131\u015fma \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu.,\u0130talya Ba\u015fbakanl\u0131k M\u00fcste\u015far\u0131 Giancarlo Giorgetti, Libero gazetesine m\u00fclakat veren Giorgetti, bu ay\u0131n sonu ile eyl\u00fcl ay\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131nda \u0130talya'ya y\u00f6nelik ekonomik bir sald\u0131r\u0131 olabilece\u011fine dikkati \u00e7ekerek, bu ba\u011flamda T\u00fcrkiye'yi \u00f6rnek g\u00f6sterdi.\r\n\r\n,Piyasa \u00fczerinden \u0130talya'ya y\u00f6nelik ekonomik sald\u0131r\u0131 olabilece\u011fi ihtimalinin sorulmas\u0131 \u00fczerine Giorgetti, ,"B\u00f6yle bir sald\u0131r\u0131y\u0131 bekliyorum. Piyasalarda av\u0131n\u0131 se\u00e7ip harekete ge\u00e7en a\u00e7 spek\u00fclatif fonlar bulunur. 1992 A\u011fustos sonunda ve 7 y\u0131l \u00f6nce Berlusconi'yle neler oldu\u011funu hepimiz g\u00f6rd\u00fck. Yaz\u0131n borsada az hareket oldu\u011funda bu, \u00fclkelere y\u00f6nelik agresif giri\u015fimlere neden olabilir, t\u0131pk\u0131 T\u00fcrkiye'de oldu\u011fu gibi." ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,\u0130talya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Enzo Moavero Milanesi de hafta sonu bir gazeteye verdi\u011fi m\u00fclakatta T\u00fcrkiye'ye dayan\u0131\u015fma mesaj\u0131 g\u00f6ndermi\u015fti.\r\n\r\n,Milanesi, "\u0130lk d\u00fc\u015f\u00fcncem, Akdeniz'in ticari ve mali dengesi a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00e7ok m\u00fchim bir oyuncu olan \u00f6nemli bir \u00fclkeyle dayan\u0131\u015fma g\u00f6stermek gerekti\u011fidir. Kriz durumu hepimiz i\u00e7in k\u00f6t\u00fc haberdir. Sorumluluk sahibi bir \u015fekilde yak\u0131nl\u0131k g\u00f6stermemiz ve T\u00fcrk liras\u0131n\u0131n \u00e7\u00f6k\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcn k\u0131sa vadedeki muhtemel sonu\u00e7lar\u0131 i\u00e7in dikkatlice g\u00f6zetim ve denetim yapmam\u0131z gerekir." demi\u015fti.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye'de olanlar\u0131n, Avrupa k\u0131tas\u0131n\u0131 da ilgilendirdi\u011fini belirten Milanesi, Avrupa gibi sa\u011flam bir b\u00f6lgede, bir\u00e7ok \u00fclkenin tek bir g\u00fc\u00e7l\u00fc para birimi kulland\u0131\u011f\u0131 ve bir sorun ya\u015fand\u0131\u011f\u0131nda bu \u00fclkelerin bir koruma a\u011f\u0131 olu\u015fturdu\u011fu bir b\u00f6lgede bulunman\u0131n avantaj oldu\u011funu s\u00f6yledi.