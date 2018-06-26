İtiraz edildi, oy sayımı durduruldu

D\u00fczce'de ge\u00e7ersiz olarak kay\u0131tlara giren oylar i\u00e7in itiraz edilmesi \u00fczerine yap\u0131lan yeniden say\u0131m i\u015flemine ara verildi.,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, AK Parti \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, resmi olmayan sonu\u00e7lara g\u00f6re a\u00e7\u0131klanan ve ge\u00e7ersiz olarak kay\u0131tlara giren yakla\u015f\u0131k 4 bin oyun yeniden say\u0131lmas\u0131 i\u00e7in itirazda bulundu.\r\n\r\n,Talebin ard\u0131ndan ba\u015flat\u0131lan ve \u0130l Se\u00e7im Kurulu yetkilileri ile resmi olmayan sonu\u00e7lara g\u00f6re se\u00e7ilen MHP D\u00fczce Milletvekili \u00dcmit Y\u0131lmaz ve AK Parti Milletvekili Ay\u015fe Ke\u015fir g\u00f6zetiminde s\u00fcrd\u00fcr\u00fclen say\u0131m i\u015flemlerine ara verildi. \r\n\r\n,Turgut \u00d6zal Anadolu Lisesi'nin spor salonunda g\u00fcn boyu s\u00fcren i\u015flemlerde, toplamda a\u00e7\u0131lacak 500 sand\u0131ktan 100'den fazlas\u0131nda yeniden say\u0131m yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,\u0130\u015fleme, yar\u0131n merkez ve di\u011fer il\u00e7e sand\u0131klar\u0131n\u0131n say\u0131m\u0131 ile devam edilecek.\r\n\r\n,D\u00fcn ger\u00e7ekle\u015fen Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve Milletvekili Genel Se\u00e7imleri'nin resmi olmayan sonu\u00e7lar\u0131na g\u00f6re, "Cumhur \u0130ttifak\u0131"nda yer alan AK Parti 2, MHP 1 milletvekili \u00e7\u0131karm\u0131\u015ft\u0131.,Tarih\u00ee 24 Haziran se\u00e7imleri tamamland\u0131...,Cumhur \u0130ttifak\u0131, Meclis'te \u00e7o\u011funlu\u011fu elde edecek d\u00fczeyde milletvekili say\u0131s\u0131na sahip oldu.,.