İYİ Parti açıkladı: Millet İttifakı sona erdi

24 Haziran se\u00e7imleri Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan ve Cumhur \u0130ttifak\u0131'n\u0131n zaferiyle sonu\u00e7land\u0131.,CHP, Saadet Partisi, \u0130yi Parti ve Demokrat Parti ise ''Millet \u0130ttifak\u0131'' ad\u0131 alt\u0131nda se\u00e7ime girmi\u015fti. ,\u0130yi Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Aytun \u00c7\u0131ray, Millet \u0130ttifak\u0131 ile ilgili bir a\u00e7\u0131klamada bulundu.,\u0130Y\u0130 Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Aytun \u00c7\u0131ray, ''Millet \u0130ttifak\u0131''n\u0131n 24 Haziran'\u0131n ard\u0131ndan sona erdi\u011fini duyurdu.,\u0130Y\u0130 Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Aytun \u00c7\u0131ray, 24 Haziran sonras\u0131 ilk kez toplanan ve se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 de\u011ferlendiren \u0130Y\u0130 Parti Ba\u015fkanl\u0131k Divan\u0131 Toplant\u0131s\u0131 sonras\u0131nda a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.\r\n\r\n,''Millet \u0130ttifak\u0131''n\u0131n se\u00e7im hilelerini a\u015fmak i\u00e7in kuruldu\u011funu belirten \u00c7\u0131ray, ''Se\u00e7imlerin tamamlanmas\u0131 ile birlikte bu ittifaka gerek kalmam\u0131\u015ft\u0131r" dedi.\r\n\r\n,Aytun \u00c7\u0131ray, genel idare kurulu \u00fcyeleri ve milletvekillerinin kat\u0131l\u0131m\u0131yla yap\u0131lacak iki g\u00fcnl\u00fck isti\u015fare toplant\u0131s\u0131nda partinin bundan sonra izleyece\u011fi yol haritas\u0131n\u0131n \u015fekillenece\u011fini s\u00f6yledi.,.