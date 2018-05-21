İyi Parti adayı istifa etti

Ki\u015fisel sosyal payla\u015f\u0131m sitesi \u00fczerinden istifa etti\u011fini duyuran \u00d6zel, partisi i\u00e7in en \u00fcst gayretle \u00e7al\u0131\u015fmaya devam edece\u011fini yazd\u0131.\r\n,Sosyal payla\u015f\u0131m sitesi Twitter \u00fczerinden \u0130Y\u0130 Parti \u0130zmir milletvekili adayl\u0131\u011f\u0131ndan istifa etti\u011fini a\u00e7\u0131klayan \u0130Y\u0130 Parti Gen\u00e7lik Kollar\u0131 Kurucu Genel Ba\u015fkan\u0131 Osman Ert\u00fcrk \u00d6zel, \u015fu ifadelere yer verdi:\r\n\r\n,"24 Haziran 2018 genel se\u00e7imlerinde partimiz listelerinde \u0130zmir 1. b\u00f6lge 5. s\u0131ra aday\u0131 olarak g\u00f6sterilmi\u015f bulunmaktay\u0131m. ,\u0130lgili adayl\u0131ktan g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm l\u00fczum \u00fczere istifa etmi\u015f bulunuyorum. ,Partimizin ba\u015far\u0131s\u0131 ve Say\u0131n Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Meral Ak\u015fener'in Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 adayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in en \u00fcst\u00fcn gayretle \u00e7al\u0131\u015fmaya devam edece\u011fim."