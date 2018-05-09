İYİ Parti CHP'yi de geçti

\u0130Y\u0130 Parti'den K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'na a\u011f\u0131r bir darbe daha geldi. ,.,Se\u00e7ime kat\u0131lacak en yeni parti olan Meral Ak\u015fener liderli\u011findeki \u0130Y\u0130 Parti ise AK Parti'den sonra en \u00e7ok aday aday\u0131 ba\u015fvurusu alan parti oldu. ,MHP\u2019ye 1815 ki\u015fi aday olmak i\u00e7in ba\u015fvurdu. 315 ki\u015finin adayl\u0131k ba\u015fvurusu kabul edilmezken ba\u015fvuranlar\u0131n 250\u2019sini kad\u0131nlar, 20\u2019sini de engelli vatanda\u015flar yapt\u0131.\r\n\r\n,CHP\u2019de 1592 ki\u015fi aday adayl\u0131\u011f\u0131 ba\u015fvurusunda bulundu. ,Aday adayl\u0131\u011f\u0131 ba\u015fvurular\u0131nda CHP ve MHP\u2019yi geride b\u0131rakan \u0130Y\u0130 Parti, de\u011ferlendirmeler i\u00e7in komisyon kurdu.,\u0130Y\u0130 Parti\u2019ye 2 bin 800 ki\u015finin aday adayl\u0131\u011f\u0131 ba\u015fvurusu yapt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenilirken, yo\u011funlu\u011fun kad\u0131n ve gen\u00e7lerden olu\u015ftu\u011fu bildirildi. ,T\u00fcrkiye 24 Haziran'da yap\u0131lacak olan erken cumhurba\u015fkan\u0131 ve milletvekili se\u00e7imlerine haz\u0131rlan\u0131rken siyasi partilerde de milletvekili adaylar\u0131n\u0131 belirlemek i\u00e7in yo\u011fun bir mesai s\u00fcr\u00fcyor.,AK Parti, CHP, MHP ve \u0130Y\u0130 Parti\u2019de milletvekilli\u011fi aday adayl\u0131k ba\u015fvuru s\u00fcreleri sona erdi. ,AK Parti hem ba\u015fvuru say\u0131s\u0131 hem de toplanan ba\u015fvuru \u00fccretlerinde rekor k\u0131rd\u0131. AK Parti\u2019de 5 bin 997\u2019si erkek, 1332\u2019si kad\u0131n olmak \u00fczere toplam 7 bin 329 ki\u015fi milletvekili aday adayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ba\u015fvurdu. Milletvekili aday adayl\u0131\u011f\u0131 ba\u015fvurusu yapanlar toplam 42 milyon lira \u00fccret \u00f6dedi. \r\n\r\n