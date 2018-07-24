İYİ Parti dağılabilir

\u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener\u2019in ola\u011fan\u00fcst\u00fc kongreye gitme karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan parti i\u00e7erisinde kazan kayn\u0131yor. ,24 Haziran se\u00e7imlerinde h\u00fcsrana u\u011frayan \u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener, Afyonkarahisar\u2019da ger\u00e7ekle\u015ftirilen kampta, se\u00e7imlerdeki ba\u015far\u0131s\u0131zl\u0131\u011f\u0131 \u00fczerine alarak partisini ola\u011fan\u00fcst\u00fc kongreye \u00e7a\u011f\u0131rma karar\u0131 alm\u0131\u015f ve aday olmayaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. ,Partiler ise Ak\u015fener\u2019i karar\u0131ndan vazge\u00e7irmeye \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015ft\u0131. \u0130Y\u0130 Partili 42 milletvekili geli\u015fmeleri de\u011ferlendirmek \u00fczere d\u00fcn Genel Merkez\u2019de bir toplant\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi. ,Yakla\u015f\u0131k bir saat s\u00fcren toplant\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u0130Y\u0130 Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Aytun \u00c7\u0131ray, parti ad\u0131na a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. Ak\u015fener\u2019in b\u00fct\u00fcn delegelerin imzas\u0131yla yeniden Genel Ba\u015fkan aday\u0131 olarak g\u00f6stereceklerini s\u00f6yleyen \u00c7\u0131ray, \u201cBu bizim ortak karar\u0131m\u0131zd\u0131r\u201d dedi. \u00c7\u0131ray, \u00f6zetle \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\nOrtaya \u00e7\u0131kan yeni rejimde yeni siyasetin nas\u0131l olaca\u011f\u0131 konusunda fikir al\u0131\u015fveri\u015fi yap\u0131lan bir toplant\u0131 yap\u0131ld\u0131. ,Daha sonra bir tweet atarak aday olmayaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti. Bu kendi karar\u0131d\u0131r. En alt kademeden en \u00fcst kademeye kadar ba\u015fka bir irade ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Bu irade, Genel Ba\u015fkan\u0131n hepimizin imzas\u0131yla Genel Ba\u015fkan aday\u0131 g\u00f6sterilmesidir. Kurultay, a\u011fustos ay\u0131 i\u00e7erisinde yap\u0131lacak., Di\u011fer yandan, \u0130Y\u0130 Parti\u2019deki kongre s\u00fcrecine ili\u015fkin parti yetkililerinden de a\u00e7\u0131klama geldi. Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u015eenol Bal \u201cKonu\u015fuldu, g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcld\u00fc, meselelerimiz de\u011ferlendirildi. Neticede bir kongre karar\u0131 al\u0131nmas\u0131n\u0131 genel ba\u015fkan\u0131m\u0131z kendisi istediler. Kongreye gidiyoruz\u201d dedi. Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve Adana Milletvekili \u0130smail Koncuk ise \u201cGenel ba\u015fkan\u0131m\u0131z tek aday olacak bu genel kurulda ve yolumuza devam edece\u011fiz\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.,Son g\u00fcnde serbest konu\u015fma i\u00e7erisinde y\u00f6netime ele\u015ftiriler ve takdirler s\u00f6ylendi. Say\u0131n Genel Ba\u015fkan T\u00fcrk siyasi tarihinde pek az g\u00f6r\u00fclen bir sorumlulukla ola\u011fan\u00fcst\u00fc b\u00fcy\u00fck kurultay \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapt\u0131 ve t\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcn kendisine verdi\u011fi yetkiyle bu karar\u0131 ald\u0131.,\u00c7\u0131ray\u2019\u0131n \u2018tekrar aday g\u00f6sterece\u011fiz\u2019 a\u00e7\u0131klamalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan g\u00f6zler yeniden Ak\u015fener\u2019e \u00e7evrildi. Ancak Ak\u015fener\u2019in delegelerin imzas\u0131yla yeniden aday g\u00f6sterilme fikrine s\u0131cak bakmad\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor. Kulislerde Ak\u015fener\u2019in ikna edilmemesi durumunda TBMM\u2019de bulunan 42 milletvekilinden baz\u0131lar\u0131n\u0131n partiden istifa edebilece\u011fi konu\u015fuluyor. Partilinin milletvekili say\u0131s\u0131 20\u2019nin alt\u0131na d\u00fc\u015ferse TBMM grubu da d\u00fc\u015fecek. \u00d6te yandan, a\u011fustos ay\u0131 i\u00e7erisinde ger\u00e7ekle\u015ftirilecek kongre i\u00e7in haz\u0131rl\u0131klara ba\u015fland\u0131. ,MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli, g\u00f6revi b\u0131rakma karar\u0131 alan \u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener\u2019in ikna edilmesi gerekti\u011fini s\u00f6yledi. Bah\u00e7eli \u201c\u00d6ncelikle \u0130P\u2019in kendi i\u00e7 i\u015fleriyle ilgili konularda yorum ve de\u011ferlendirme yapmay\u0131 etik bulmay\u0131z. Han\u0131mefendi Twitter \u00fczerinden bir a\u00e7\u0131klama yaparak aday olmayaca\u011f\u0131n\u0131 ilan etmi\u015f bulunuyor. Bu durumda Koray Ayd\u0131n ve baz\u0131 arkada\u015flar\u0131na b\u00fcy\u00fck g\u00f6rev d\u00fc\u015fmektedir. Han\u0131mefendi\u2019yi mutlaka ikna etmeliler ve han\u0131mefendinin arkas\u0131nda durarak g\u00f6revinin devam\u0131n\u0131 sa\u011flamal\u0131lar. Bu demokrasi ve \u0130P a\u00e7\u0131s\u0131ndan son derece faydal\u0131 olacakt\u0131r\u201d dedi.,\u0130Y\u0130 Parti\u2019l Aytun \u00c7\u0131ray, Bah\u00e7eli\u2019nin a\u00e7\u0131klamalar\u0131na tepki g\u00f6sterdi. \u00c7\u0131ray, \u201cSay\u0131n Bah\u00e7eli, demokrasi konusunda en son konu\u015facak adamd\u0131r. \u00c7\u00fcnk\u00fc Say\u0131n Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131zla aras\u0131nda b\u00fcy\u00fck bir fark vard\u0131r. Birisi kongrelerden korkar, birisi kendisi kongre \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapar\u201d dedi. \r\nMHP\u2019ye kurumsal olarak sayg\u0131 duyduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen \u00c7\u0131ray, \u201cAncak onu y\u00f6netenlere, \u00f6l\u00fcm g\u00f6sterilip s\u0131tmaya raz\u0131 edilmi\u015flerdir\u201d ifadesini kulland\u0131. Bah\u00e7eli\u2019nin a\u00e7\u0131klamalar\u0131n\u0131 \u201cs\u0131tma n\u00f6beti\u201d olarak nitelendiren \u00c7\u0131ray, \u201cHerkes kendi i\u015fine bakmal\u0131\u201d ifadesini kulland\u0131.,Aytun \u00c7\u0131ray\u2019\u0131n s\u00f6zlerine cevap hi\u00e7 gecikmeden MHP Gen