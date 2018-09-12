İYİ Parti'de 5 istifa daha

Parti kadrolar\u0131 olu\u015fturulurken demokratik kurallara riayet edilmedi\u011fini vurgulayan G\u00fcl, "Ayn\u0131 zamanda liyakat, samimiyet ve vefa gibi hasletler b\u00fcy\u00fck oranda g\u00f6z ard\u0131 edilmi\u015ftir. Bu de\u011ferler ve ilkeler yap\u0131sal ve y\u00f6netimsel olarak partinin kurumsal kimli\u011fine aksettirilememi\u015f ve dolay\u0131s\u0131yla da ya\u015fat\u0131lamam\u0131\u015ft\u0131r. Kar\u015f\u0131 siyasi gruplarda 'hastal\u0131k' g\u00f6rerek ele\u015ftirdi\u011fimiz, eksik, yanl\u0131\u015f, ucuz uygulamalar ve konumlanmalar bug\u00fcn \u0130Y\u0130 Parti'nin i\u00e7erisinde n\u00fcfuz ve yer etmi\u015ftir. \u0130Y\u0130 Parti, \u00fcmit ve umut olmaktan maalesef \u00e7\u0131kar\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. 3 y\u0131l boyunca bu m\u00fccadelenin her noktas\u0131nda teredd\u00fct etmeden harcad\u0131\u011f\u0131m\u0131z yo\u011fun emek ve \u00e7aba d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcnde geldi\u011fimiz yol ayr\u0131m\u0131 elbette herkesten fazla bizleri \u00fczm\u00fc\u015ft\u00fcr. ,Kendilerinin Elaz\u0131\u011f\u2019da ve T\u00fcrkiye genelinde ilk \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131 yakan \u00fcst kurul delegeleri olduklar\u0131n\u0131 ifade eden Belediye Meclis \u00dcyesi Resul K\u0131r\u0131lmaz, "MHP s\u00fcrecinden sonra bir parti kurulu\u015f \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ba\u015flad\u0131.,Oda bize siz ne derseniz o olacak dedi. Maalesef bug\u00fcn geldi\u011fimiz nokta da biz ne dersek de\u011fil de siz kimsiniz gibi bir alg\u0131 olu\u015ftu. Buda benim \u015fahsen zoruma gitti" diye konu\u015ftu. \r\n,Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Ak\u015fener ile bire bir \u015fahsen Elaz\u0131\u011f ile ilgili d\u00fc\u015f\u00fcncelerimizi her t\u00fcrl\u00fc platformda kendisine anlatt\u0131m. ,Partinin getirildi\u011fi nokta itibariyle bizim gibi g\u00f6ren ve d\u00fc\u015f\u00fcnenler i\u00e7in istifa etmek art\u0131k ka\u00e7\u0131n\u0131lmaz bir mecburiyet halini alm\u0131\u015ft\u0131r. Bug\u00fcn kamuoyu huzurunda bunun gere\u011fini yap\u0131yoruz\u201d ifadelerini kulland\u0131. \r\n,Ba\u015flang\u0131\u00e7ta iyi niyetle ba\u015flayan hareketin, \u0130Y\u0130 Parti genel ba\u015fkanl\u0131k makam uygulamalar\u0131 neticesinde kademe kademe ba\u015fkala\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten G\u00fcl, "Bu durum s\u00fcreci ba\u015f\u0131ndan bu yana takip edenler i\u00e7in ayan beyan ortadad\u0131r. Bu uzun ve zorlu s\u00fcre\u00e7 devam ederken g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz yetersizlikler, eksiklikler ve hatalar parti i\u00e7erisinde bulunabilen en uygun platformda dile getirildi. Kervan yolda dizilir mant\u0131\u011f\u0131yla, g\u00f6\u00e7 gide gide d\u00fczelir denilerek olumsuzluklara tahamm\u00fcl edilmi\u015f ve sabredilmi\u015ftir. Maalesef kervan yol ald\u0131k\u00e7a 'B\u00fcz\u00fclm\u00fc\u015f G\u00f6\u00e7' gide gide bozulmu\u015ftur\u201d dedi. \r\n,Elaz\u0131\u011f\u2019da, \u0130Y\u0130 Parti Kurucu \u00dcyesi Mustafa G\u00fcl ve Y\u00fcksel \u0130sti\u015fare Kurulu \u00dcyesi Ferruh Bostanc\u0131 olmak \u00fczere 5 ki\u015fi partiden istifa etti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. ,T\u00fcrkiye\u2019de genelinde bir\u00e7ok ilde oldu\u011fu gibi Elaz\u0131\u011f\u2019da da \u0130Y\u0130 Parti\u2019den istifalar geldi. \u0130Y\u0130 Parti Kurucu \u00dcyesi ve MHP eski Elaz\u0131\u011f Milletvekili Mustafa G\u00fcl, Y\u00fcksel \u0130sti\u015fare Kurulu \u00dcyesi \u00d6\u011fretim G\u00f6revlisi Ferruh Bostanc\u0131, \u00dcst Kurul Delegesi ve Belediye Meclis \u00dcyesi Resul K\u0131r\u0131lmaz ile kurul delegeleri Ahmet Bircan Karakaya ve G\u00fclay Karakaya partiden istifa etti. \r\n,\u0130Y\u0130 Parti`de sular durulmuyor.\r\n,Topluca istifa ettiler..