İyi Parti'de bir istifa daha!

\u0130yi Parti'den bir istifa haberi daha geldi.,Saka, a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, "Davam, \u00fclkem ve t\u00fcm inand\u0131\u011f\u0131m de\u011ferler ad\u0131na. 5,5 ayd\u0131r b\u00fcy\u00fck bir \u015feref ve onurla y\u00fcr\u00fctmekte oldu\u011fum \u0130Y\u0130 Parti Trabzon \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revimden istifa ediyorum" dedi. ,\u0130Y\u0130 Parti Trabzon Kurucu \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Saka, yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klama yaparak, g\u00f6revinden istifa etti\u011fini duyurdu. ,Se\u00e7ime say\u0131l\u0131 g\u00fcnler kala Meral Ak\u015fener'e pe\u015f pe\u015fe darbeler geliyor.,.