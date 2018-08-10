İYİ Parti'de bir istifa daha

\u0130Y\u0130 Parti'de istifalar pe\u015f pe\u015fe geliyor...,Ge\u00e7en g\u00fcnlerde \u0130Y\u0130 Parti kurucu \u00fcyeleri Nevzat Bor, \u00d6zcan Yeni\u00e7eri ve Yusuf Hala\u00e7o\u011flu istifa etmi\u015fti.,Bu sebeple b\u00f6yle bir siyasi anlay\u0131\u015f i\u00e7inde olumlu bir sonuca ula\u015fman\u0131n m\u00fcmk\u00fcn olmayaca\u011f\u0131na karar vermi\u015f bulunuyoruz ve gerek partideki t\u00fcm g\u00f6revlerimizden, gerekse \u0130Y\u0130 Parti\u2019den istifa ediyoruz\u201d ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131. ,Do\u011fan, istifa a\u00e7\u0131klamas\u0131nda "Gen\u00e7lere s\u00f6z hakk\u0131 verilmemi\u015f, s\u00f6z ald\u0131klar\u0131nda ise sen siyaseti bilmiyorsun denmi\u015ftir. Sizin bildi\u011finiz siyaset ise partiyi baraj\u0131n alt\u0131na \u00e7ekmi\u015ftir. Siyaseti \u00fclke i\u00e7in de\u011fil; kendisi i\u00e7in yapanlardan t\u00fcm partilerin kurtulmas\u0131n\u0131 diliyorum...,\u0130Y\u0130 Parti'nin kurucular\u0131ndan ve eski genel ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131lar\u0131ndan Avukat \u015eule \u00dcnl\u00fc Do\u011fan, partisinden istifa etti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.,\u015eahs\u0131ma \u0131srarla teklif edilen milletvekilli\u011fi teklifini kati surette kabul etmedi\u011fimi ve aday olmad\u0131\u011f\u0131m\u0131 belirtmek isterim.Yine de bug\u00fcne kadar hukukun \u00fcst\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fc ve demokrasi m\u00fccadelesine destek olmak amac\u0131yla yer ald\u0131\u011f\u0131m Partimden, burada saymakla anlat\u0131lamayacak daha nice sebeplerle; \u00fclkenin bekas\u0131na hizmet etmeyece\u011fini anlad\u0131\u011f\u0131m ve bu manada umudumun kalmad\u0131\u011f\u0131 \u0130Y\u0130 PART\u0130 kurucu \u00fcyeli\u011finden istifa ediyorum.T\u00fcm ili\u015fi\u011fimin kalmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kamu oyuna sayg\u0131 ile duyururum" ifadelerini kulland\u0131.,G\u00fcndeme bomba gibi d\u00fc\u015fen istifalar\u0131n ard\u0131ndan \u0130Y\u0130 Parti'de sular durulmuyor...,\u0130stifa sonras\u0131 Hala\u00e7o\u011flu, \u201cSergilenen tav\u0131rlar Kurultay\u2019da bir \u015fekilde de\u011fi\u015fimin olmayaca\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6stermektedir. Ben veya bir ki\u015fi \u00fczerine oturan bir siyasi harekete kar\u015f\u0131 verdi\u011fimiz m\u00fccadelenin ayn\u0131n\u0131n tekrarland\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rmek bizi son derece \u00fczm\u00fc\u015ft\u00fcr.