İYİ Parti'de bir istifa daha! İstifa eden isim...

\u0130Y\u0130 Parti'de istifalar pe\u015f pe\u015fe geliyor!,Bah\u00e7eli Arkaz i\u00e7in \u201cEn son olarak da \u0130P'in 2. Ola\u011fan\u00fcst\u00fc kurultay\u0131nda G\u0130K listesinin d\u0131\u015f\u0131nda b\u0131rak\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. De\u011ferli dava arkada\u015f\u0131m\u0131z Hayati Arkaz ve benzeri durumdaki arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 yak\u0131ndan takip ediyoruz. MHP olarak \u00f6ncelikle de\u011ferli dava arkada\u015f\u0131m\u0131z Hayati Arkaz'\u0131 partimize davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgi ve taktirine sunar\u0131z.\u201d ifadesini kulllanm\u0131\u015ft\u0131.,Bu istifa haberinin ard\u0131ndan bir haber de \u0130Y\u0130 Parti Tokat Kurucu \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Af\u015fin \u00dcnverdi'den geldi.,Bu s\u00fcre\u00e7te benden yana herkese hakk\u0131m\u0131 helal ediyor ve k\u0131ymetli yol arkada\u015flar\u0131mdan helallik diliyorum. \u0130Y\u0130 Parti i\u00e7in bir nefer olarak \u00e7al\u0131\u015fmaya devam edece\u011fim. Bundan sonraki ya\u015fam\u0131m\u0131 aktif siyasetten azade s\u00fcrd\u00fcrmek tek dile\u011fimdir.,Arkaz\u2019\u0131n istifas\u0131yla \u0130Y\u0130 Parti\u2019nin milletvekili say\u0131s\u0131 41\u2019e d\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fc...,\u00dcnverdi, \u015funlar\u0131 kaydetti: "Bu g\u00f6revi bana lay\u0131k g\u00f6ren ba\u015fta genel ba\u015fkan\u0131m Say\u0131n Meral Ak\u015fener'e, Te\u015fkilatlardan Sorumlu Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131m Say\u0131n Koray Ayd\u0131n'a ve \u0130Y\u0130 Parti'yi y\u00fckseltme gayesinden asla taviz vermeyen, vefakar, cefakar ve yi\u011fit yol arkada\u015flar\u0131ma \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131 sunar\u0131m.,Cenab-\u0131 Allah b\u00fcy\u00fck T\u00fcrk milletini korusun ve y\u00fcceltsin, T\u00fcrk'\u00fcn devletine zeval vermesin.",Meclis'te Bah\u00e7eli'nin elini \u00f6pmesiyle g\u00fcndeme gelen \u0130Y\u0130 Parti \u0130stanbul Milletvekili Hayati Arkaz bug\u00fcn partisinden istifa etmi\u015fti.,\u00dcnverdi ile \u0130l Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Emrah K\u00f6knar da istifa etti.,\u0130Y\u0130 Parti Tokat Kurucu \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Af\u015fin \u00dcnverdi istifa etti. B\u00fcy\u00fck T\u00fcrk milletine hizmet edebilme f\u0131rsat\u0131 bulmak gayesiyle \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 bu yolda, 16.12.2017 tarihinde kuruculu\u011funu \u00fcstlendi\u011fini ve il ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 o g\u00fcnden bug\u00fcne \u015ferefle y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc aktaran \u00dcnverdi, "\u0130Y\u0130 Parti Tokat \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revimden, g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm l\u00fczum \u00fczerine ve \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki yerel se\u00e7imlerde partimizin bayra\u011f\u0131n\u0131 daha y\u00fckseklere ta\u015f\u0131yacak, daha yeni, daha dinamik arkada\u015flar\u0131m\u0131za te\u015fkilatlanma f\u0131rsat\u0131 ve serbestisi sa\u011flamak i\u00e7in istifa ediyorum." ifadesini kulland\u0131.