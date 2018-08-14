İYİ Parti'de bir istifa daha yaşandı

"Bu g\u00f6revi bana lay\u0131k g\u00f6ren ba\u015fta genel ba\u015fkan\u0131m Say\u0131n Meral Ak\u015fener'e, Te\u015fkilatlardan Sorumlu Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131m Say\u0131n Koray Ayd\u0131n'a ve \u0130Y\u0130 Parti'yi y\u00fckseltme gayesinden asla taviz vermeyen, vefakar, cefakar ve yi\u011fit yol arkada\u015flar\u0131ma \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131 sunar\u0131m. Bu s\u00fcre\u00e7te benden yana herkese hakk\u0131m\u0131 helal ediyor ve k\u0131ymetli yol arkada\u015flar\u0131mdan helallik diliyorum. \u0130Y\u0130 Parti i\u00e7in bir nefer olarak \u00e7al\u0131\u015fmaya devam edece\u011fim. Bundan sonraki ya\u015fam\u0131m\u0131 aktif siyasetten azade s\u00fcrd\u00fcrmek tek dile\u011fimdir. Cenab-\u0131 Allah b\u00fcy\u00fck T\u00fcrk milletini korusun ve y\u00fcceltsin, T\u00fcrk'\u00fcn devletine zeval vermesin."\r\n,24 Haziran'\u0131n ard\u0131ndan \u0130Y\u0130 Parti'de istifa haberleri gelmeye devam ediyor...,Af\u015fin \u00dcnverdi, \u0130Y\u0130 Parti Tokat \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revinden istifa etti\u011fini duyurdu. ,\u00dcnverdi, "\u0130Y\u0130 Parti Tokat \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revimden, g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm l\u00fczum \u00fczerine ve \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki yerel se\u00e7imlerde partimizin bayra\u011f\u0131n\u0131 daha y\u00fckseklere ta\u015f\u0131yacak, daha yeni, daha dinamik arkada\u015flar\u0131m\u0131za te\u015fkilatlanma f\u0131rsat\u0131 ve serbestisi sa\u011flamak i\u00e7in istifa ediyorum" ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n,\u00dcnverdi, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n,\r\n\u00dcnverdi ile \u0130l Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Emrah K\u00f6knar da istifa etti.