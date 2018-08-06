İyi Parti'de deprem! İstifa etti...

MHP'den istifa ederek, \u0130Y\u0130 Parti'nin kurulu\u015fundan itibaren Genel Ba\u015fkan Meral Ak\u015fener'in yan\u0131nda olan Hala\u00e7o\u011flu, 26. D\u00f6nem\u2019de \u0130Y\u0130 Parti'nin Meclis'teki 5 milletvekilinden biriydi. ,Hala\u00e7o\u011flu, 24 Haziran'da yap\u0131lan se\u00e7imde partisinin listesinde milletvekili aday\u0131 olarak yer alamam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Hala\u00e7o\u011flu ile birlikte \u0130Y\u0130 Parti Kurucu \u00dcyesi Nevzat Bor, Kurucu \u00dcye \u00d6zcan Yeni\u00e7eri de istifa etti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.,.,\u0130yi Parti'de deprem...,\u0130Y\u0130 Parti Kurucu \u00dcyesi ve G\u0130K \u00dcyesi Yusuf Hala\u00e7o\u011flu, \u0130Y\u0130 Parti\u2019den istifa etti.,24 Haziran se\u00e7imlerinin ard\u0131ndan partide yaprak d\u00f6k\u00fcm\u00fc devam ediyor. ,Bu kez istifa eden \u00e7ok kritik isimlerden biri...