İYİ Parti'de deprem! Partisinden istifa etti

\u0130Y\u0130 Parti`de deprem!\r\n,Kurucu Kurul \u00fcyeli\u011finden ve parti \u00fcyeli\u011finden istifa etti.\r\n,Hayriye Nurcan Yaz\u0131c\u0131, \u0130Y\u0130 Parti Kurucu Kurul \u00fcyeli\u011finden ve parti \u00fcyeli\u011finden istifa etti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Konuyla ilgili yaz\u0131l\u0131 bir a\u00e7\u0131klama yapan Yaz\u0131c\u0131 \u201dKurulu\u015f a\u015famas\u0131nda ifade edildi\u011fi halde \u0130Y\u0130 Parti kad\u0131nlar\u0131, ilke ve idealleri b\u00fcnyesinde bar\u0131nd\u0131ramam\u0131\u015ft\u0131r. ,Se\u00e7imlerden \u00e7ok \u00f6nce bu karar\u0131 alm\u0131\u015f olmama ra\u011fmen, partili arkada\u015flar\u0131ma zarar vermemek ad\u0131na ertelemi\u015f oldu\u011fum istifam\u0131, kendime olan sayg\u0131m ve ideallerim do\u011frultusunda bug\u00fcn ger\u00e7ekle\u015ftirmi\u015f, \u0130Y\u0130 Parti kurucu ve parti \u00fcyeli\u011fimden ayr\u0131lm\u0131\u015f bulunuyorum" ifadelerini kulland\u0131.\r\n