İYİ Parti'de deprem! Peş peşe istifalar...

\u0130Y\u0130 Parti'de deprem!,Ery\u0131lmaz, karar\u0131 ile ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n, Pe\u015f pe\u015fe istifalar gelmeye devam ediyor.,"Kem aletle kemalat olmaz. Ortaya koyduklar\u0131 ilkeleri ilk kendileri \u00e7i\u011fneyenler, \u00e7i\u011fnedikleri ilkelerle beraber, \u00fclkenin her yerinde bu harekete umut ba\u011flayan masum insanlar\u0131n umutlar\u0131n\u0131da yok etmi\u015flerdir.S\u00f6ylemlerin ve eylemlerin taban tabana z\u0131t bir hale geldi\u011fi bu tabloda ahl\u00e2kl\u0131 ve ilkeli siyaset yapman\u0131n imk\u00e2ns\u0131z oldu\u011funu \u00fcz\u00fclerek g\u00f6rd\u00fcm ve \u0130Y\u0130 Parti parti \u00fcyeli\u011fi, kurucular kurulu \u00fcyeli\u011fi ve genel idare kurulu \u00fcyeliklerinden, istifa ettim"\r\n\r\n,\u0130yi Parti'de d\u00fcn kurucu \u00fcyeler Yusuf Hala\u00e7o\u011flu, \u00d6zcan Yeni\u00e7eri ve Nevzat Bor'un istifalar\u0131na bug\u00fcn bir yenisi daha eklendi. \u0130yi Parti kurucu ve Genel \u0130dare Kurulu \u00fcyesi emekli Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mehmet Fatih Ery\u0131lmaz'da parisinden istifa etti.\r\n\r\n,15 Temmuz darbe giri\u015fiminde Ankara Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'n\u00fcn \u00f6n\u00fcnde FET\u00d6'c\u00fclerin a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 ate\u015f ile yaralanan gazi Mehmet Fatih Ery\u0131lmaz yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131nda istifas\u0131n\u0131 ve gerek\u00e7elerini anlatt\u0131. Yapt\u0131\u011f\u0131 t\u00fcm itiraz ve ele\u015ftirilerin parti yetkilileri taraf\u0131ndan "do\u011fru s\u00f6yl\u00fcyorsun, alt\u0131na imza atar\u0131z ancak \u015fimdi zaman\u0131 de\u011fil" denilerek oyaland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Ery\u0131lmaz,"O beklenen zaman\u0131n gelmesi i\u00e7in Partinin ana siyasetinin, strateji ve s\u00f6ylemlerinin Partinin yetkili kurullar\u0131nda belirlenmesi i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmak gerekirken, parti yetkili kurullar\u0131nda bulunanlar\u0131n ekserisi kendi yetki ve sorumluluk alanlar\u0131nda gerekli kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131 g\u00f6stermemi\u015ftir. Kendi yetki ve sorumluluk alanlar\u0131nda bir fikir beyan etmeyi dahi genel ba\u015fkanla ayr\u0131 d\u00fc\u015fmek ihtimali olarak de\u011ferlendirenler bunu siyasi ikballeri i\u00e7in bir tehlike olarak g\u00f6rm\u00fc\u015flerdir. Bu tav\u0131rs\u0131zl\u0131k parti i\u00e7inde iyiniyetlileri yetkisiz ve yaln\u0131z bir hale getirirken kifayetsiz muhterisleri \u015fahsi ikballeri i\u00e7in kazan kazan i\u015fbirli\u011fiyle \u00f6rg\u00fctl\u00fc bir hale getirmi\u015ftir. Halbuki burada d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclmesi gereken kendi \u015fahsi ikballeri de\u011fil, milletin ikbali olmal\u0131yd\u0131" dedi.\r\n,Mehmet Fatih Ery\u0131lmaz "Co\u011frafyam\u0131z\u0131n bu kadar \u0131s\u0131nd\u0131\u011f\u0131 bir d\u00f6nemde milletin \u00f6n\u00fcne bir alternatif koymak, milli bir tercih in\u015fa etmek i\u00e7in yola \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia edenlerin \u00f6nce kendi ortaya koyduklar\u0131 ilkelere sad\u0131k olmak zorundad\u0131rlar. Kem aletle kemalat olmaz. Ortaya koyduklar\u0131 ilkeleri ilk kendileri \u00e7i\u011fneyenler, \u00e7i\u011fnedikleri ilkelerle beraber, \u00fclkenin her yerinde bu harekete umut ba\u011flayan masum insanlar\u0131n umutlar\u0131n\u0131da yok etmi\u015flerdir. ,\u200b\u0130Y\u0130 Parti'den pe\u015f pe\u015fe istifa haberleri geliyor,\u0130Y\u0130 Parti'de sular durulmuyor. Yusuf Hala\u00e7o\u011flu'nun ard\u0131ndan bug\u00fcn de Mehmet Fatih Ery\u0131lmaz istifa etti.\r\n\r\n,S\u00f6ylemlerin ve eylemlerin taban tabana z\u0131t bir hale geldi\u011fi bu tabloda ahl\u00e2kl\u0131 ve ilkeli siyaset yapman\u0131n imk\u00e2ns\u0131z oldu\u011funu \u00fcz\u00fclerek g\u00f6rd\u00fcm ve \u0130Y\u0130 Parti parti \u00fcyeli\u011fi, kurucular kurulu \u00fcyeli\u011fi ve genel idare kurulu \u00fcyeliklerinden, istifa ettim."diye konu\u015ftu.,D\u00fcn de \u0130Y\u0130 Parti kurucu \u00fcyeleri Yusuf Hala\u00e7o\u011flu , \u00d6zcan Yeni\u00e7eri ve Nevzat Bor partideki g\u00f6revlerinden istifa etmi\u015fti\r\n