İYİ Parti'de flaş istifa

\u0130Y\u0130 Parti'nin kurucular\u0131ndan A\u015f\u0131k Veysel'in torunu partisinden istifa etti.\r\n,\u0130Y\u0130 Parti'nin kurucular\u0131ndan \u00c7i\u011fdem \u00d6zer, partisinden istifa etti.\r\n,\u0130stifas\u0131n\u0131 sosyal medya hesab\u0131 Twitter \u00fczerinden duyuran A\u015f\u0131k Veysel'in torunu \u00d6zer, Genel Ba\u015fkan Meral Ak\u015fener'in daveti \u00fczerine, kad\u0131n hareketine inanarak 22 y\u0131ll\u0131k profesyonel i\u015f hayat\u0131n\u0131 b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve \u0130Y\u0130 Parti'ye kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n,Partide, kurucu \u00fcyeli\u011fin yan\u0131nda genel ba\u015fkan dan\u0131\u015fman\u0131, Genel \u0130dare Kurulu (G\u0130K) \u00fcyeli\u011fi g\u00f6revlerinde bulundu\u011funu ve \u0130zmir'den milletvekili aday\u0131 oldu\u011funu vurgulayan \u00d6zer, "G\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm l\u00fczum \u00fczerine partiden ayr\u0131lma karar\u0131 ald\u0131m.\r\n,Partiye geldi\u011fim gibi gitmek istedim ve Say\u0131n Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131 ziyaret ederek, kendisiyle helalle\u015ftim" ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Parti y\u00f6netimine, te\u015fkilatlar\u0131na ve \u0130zmir halk\u0131na te\u015fekk\u00fcr eden \u00d6zer, daha iyi bir T\u00fcrkiye yolundaki m\u00fccadelesini s\u00fcrd\u00fcrece\u011fini bildirdi.\r\n,.