İYİ Parti`de istifa depremi!

\u0130Y\u0130 Parti`de istifa depremi!\r\n,Edirne\u2019nin Ke\u015fan il\u00e7esinde \u0130Y\u0130 Parti \u0130l\u00e7e Y\u00f6netiminden pe\u015f pe\u015fe istifalar ya\u015fand\u0131.\r\n,10 \u015eubat 2018 tarihinde ger\u00e7ekle\u015ftirilen ola\u011fan kongre ile g\u00f6reve gelen \u0130Y\u0130 Parti \u0130l\u00e7e Y\u00f6netiminden 7 ki\u015fi istifa dilek\u00e7elerini, Y\u00fcksek Se\u00e7im Kuruluna (YSK) verdi.\r\n,\u0130stifa edenlerin aralar\u0131nda; Muhasip ve \u0130dari \u0130\u015flerden Sorumlu \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Naim Erdo\u011fan, Hukuk \u0130\u015flerinden Sorumlu \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Belgin \u015eehirli, ,E\u011fitim, K\u00fclt\u00fcr, Sanat ve Kamu Kurulu\u015flar\u0131ndan Sorumlu \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ay\u015fe Deniz ile Y\u00f6netim Kurulu \u00fcyeleri Eylem Ezer\u00e7e, Cengiz Engin, Tamer S\u00f6zbir ve Tahsin Ek\u015fi yer ald\u0131.\r\n,Y\u00fcksek Se\u00e7im Kurulundan al\u0131nan bilgiye g\u00f6re; baz\u0131 \u00fcyelerin de partiden istifa etti\u011fi kaydedildi.\r\n,Ayr\u0131ca, 24 Haziran\u2019da ger\u00e7ekle\u015ftirilen milletvekili ve genel se\u00e7imin ard\u0131ndan, \u0130Y\u0130 Parti\u2019de milletvekili aday aday\u0131 olan G\u00fcrsel \u015eim\u015fek de d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 ile t\u00fcm kamuoyuna partisinden istifa etti\u011fini duyurmu\u015ftu.\r\n