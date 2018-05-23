İYİ Parti'de istifalar art arda devam ediyor

D\u00fcn \u0130Y\u0130 Parti U\u015fak \u0130l ve \u0130l\u00e7e y\u00f6netiminde bulunan 30\u2019a yak\u0131n partili hem g\u00f6revlerinden hem de parti \u00fcyeli\u011finden istifa etmesinin yank\u0131lar\u0131 s\u00fcrerken; bug\u00fcn de \u0130Y\u0130 Parti U\u015fak Kurucu \u0130l Ba\u015fkan\u0131 ve 2. s\u0131ra milletvekili aday\u0131 Av. Ali Kurt istifas\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Ali Kurt\u2019un istifa dilek\u00e7esinde \u015fu ifadeler yer ald\u0131; \u201c\u0130lk yola \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131m\u0131z t\u00fcm ge\u00e7mi\u015finden vazge\u00e7en bir k\u0131s\u0131m il-il\u00e7e ba\u015fkan\u0131 arkada\u015flar\u0131m ve ben \u00e7ok safm\u0131\u015f\u0131z ki; 'm\u0131\u015f' olan koltuk sevdam\u0131z ve milletvekili olma amac\u0131m\u0131za ula\u015fmak i\u00e7in, g\u00f6zlerimizi h\u0131rs o kadar k\u00f6r etmi\u015f ki; 09.11.2015 tarihinden bu g\u00fcne devam eden s\u00fcre\u00e7te ilk ve yetkili a\u011fz\u0131n s\u00f6yledi\u011fi koca koca yalanlara, vefas\u0131zl\u0131klara, rol yap\u0131p oynamalara , riyakarl\u0131klara ve hamaset nutuklar\u0131 atanlara ra\u011fmen ve s\u00fcre\u00e7 i\u00e7erisinde yola \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131m\u0131z arkada\u015flar\u0131m\u0131za yap\u0131lan muamelelere ra\u011fmen g\u00f6rmemiz gerekeni g\u00f6rememi\u015fiz. ,Ali Kurt\u2019un istifa dilek\u00e7esinde s\u0131ralamadaki yerinden ziyade, aday aday\u0131 olduktan sonraki s\u00fcre\u00e7te kendisi ve parti y\u00f6netiminde bulunan arkada\u015flar\u0131n\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 \u00f6n plana \u00e7\u0131kar\u0131rken, dilek\u00e7ede yer alan;,\u00c7ok k\u00f6t\u00fc niyetli ve safm\u0131\u015f\u0131z. Ancak kimlere \u2018istifa et, seni vekil olarak g\u00f6rmek istiyoruz, aday ol' denildi\u011fini ve akabinde yap\u0131lan muameleyi muhataplar\u0131n\u0131n tamam\u0131n\u0131n bildi\u011fi gibi bende \u00e7ok iyi biliyorum. 'M\u0131\u015f' olan amac\u0131m\u0131za ula\u015famayaca\u011f\u0131m\u0131z\u0131 bir \u00e7ok yol arkada\u015f\u0131m gibi bende \u00f6\u011frendim ve g\u00f6rd\u00fck. ,Bu kadar saf ve m\u0131\u015f ama\u00e7lar\u0131 olan birisinin -birilerinin siyaset yaparak memlekete ve millete hizmet etmesi m\u00fcmk\u00fcn de\u011fildir.,Meral Ak\u015fener liderli\u011findeki \u0130Y\u0130 Parti, U\u015fak ve farkl\u0131 illerden art arda gelen istifa haberleri ile \u00e7alkalan\u0131yor. , Bu nedenle \u0130yi parti U\u015fak 2. s\u0131ra milletvekili adayl\u0131\u011f\u0131ndan ve partinizdeki \u00fcyeli\u011fimden istifa ediyorum.\u201d,\u201c\u0130lk ve yetkili a\u011fz\u0131n s\u00f6yledi\u011fi koca koca yalanlara, vefas\u0131zl\u0131klara, rol yap\u0131p oynamalara, riyakarl\u0131klara ve hamaset nutuklar\u0131 atanlara ra\u011fmen ve s\u00fcre\u00e7 i\u00e7erisinde yola \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131m\u0131z arkada\u015flar\u0131m\u0131za yap\u0131lan muamelelere ra\u011fmen g\u00f6rmemiz gerekeni g\u00f6rememi\u015fiz\u201d ifadeleri dikkat \u00e7ekti.