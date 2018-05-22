İYİ Parti'de kriz! 14'ü de istifa etti

Meral Ak\u015fener liderli\u011findeki \u0130Y\u0130 Parti, 24 Haziran se\u00e7imlerinde milletvekili aday listesini Y\u00fcksek Se\u00e7im Kurulu'na d\u00fcn sunmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, U\u015fak adaylar\u0131n\u0131n s\u0131ralamas\u0131 \u015fok etkisi olu\u015fturdu. ,Meral Ak\u015fener ile birlikte \u0130Y\u0130 Parti\u2019nin kurulmas\u0131nda ba\u015f\u0131ndan bu yana yer alan ve U\u015fak\u2019taki te\u015fkilatlar\u0131n kurulmas\u0131nda da yer alan \u00f6nemli isimler gerek\u00e7eli istifa dilek\u00e7elerini imzalay\u0131p dilek\u00e7eyi parti y\u00f6netimine verdiler. ,\u0130stifa dilek\u00e7esinde imzas\u0131 bulunan 6 il ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131s\u0131, 1 il muhasibi ve 7 il y\u00f6netim kurulu \u00fcyesi gerek\u00e7eli a\u00e7\u0131klamalar\u0131nda \u015fu ifadelere yer verdi: \r\n,\u201cPartinizin kurucu \u00fcyesi ve halihaz\u0131rda il y\u00f6netim kurulu \u00fcyesi bulunmaktay\u0131z. \u00dclkemizin keskin bir virajdan ge\u00e7ti\u011fi bu g\u00fcnlerde; \u00fclkemizin i\u00e7erisinde bulundu\u011fu ve uzun zamand\u0131r s\u00fcr\u00fcklendi\u011fi gidi\u015ften kurtulmas\u0131 i\u00e7in bir umut olarak g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz \u0130Y\u0130 Parti\u2019nin kurulu\u015fundan bu g\u00fcne kadar maddi ve manevi olarak \u00f6zveri ile \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k. ,Ancak gelinen nokta itibari ile partinin y\u00f6netim tarz\u0131n\u0131n, karar alma mekanizmas\u0131n\u0131n ve y\u00f6netim anlay\u0131\u015f\u0131n\u0131n, bu g\u00fcne kadar ele\u015ftirdi\u011fimiz ve de\u011fi\u015ftirmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00fcst\u00fcn irade, dar oligar\u015fik y\u00f6netim \u015fekli ile hi\u00e7bir fark\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rm\u00fc\u015f bulunmaktay\u0131z. ,\u0130Y\u0130 Parti'de kriz! 14'\u00fc de istifa etti,Fikrimizin sorulmad\u0131\u011f\u0131, mutlak itaatin esas al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 bir anlay\u0131\u015f\u0131 kabullenmemiz m\u00fcmk\u00fcn de\u011fildir. Liyakatin ve ahde vefan\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131 bir yap\u0131n\u0131n i\u00e7erisinde \u00fclkemize ve \u015fehrimize katk\u0131 sunamayaca\u011f\u0131m\u0131z\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczden partinizdeki t\u00fcm g\u00f6revlerimizden ve \u00fcyeli\u011finden istifa ediyoruz.\u201d \r\n\r\n