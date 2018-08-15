İYİ Parti'de peş peşe istifalar! 100 kişi birden...

Partide b\u00fcy\u00fck kriz\r\n,Topluca istifa ettiler\r\n,\u0130Y\u0130 Parti kurucu \u00fcyesi, \u00fcst kurul \u00fcyesi ve il genel sekreteri Erdal B\u00fct\u00fcn, yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, gelinen nokta itibar\u0131yla partinin y\u00f6netim tarz\u0131n\u0131 ve karar alma mekanizmas\u0131n\u0131 ele\u015ftirdiklerini, \u00fcst\u00fcn irade ve dar oligar\u015fik y\u00f6netim \u015fekliyle hi\u00e7bir fark olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcklerini belirtti.\r\n,\u0130Y\u0130 Parti`nin umut haline gelmekten ve kurulu\u015fta ald\u0131\u011f\u0131 olumlu r\u00fczgar\u0131 yeniden kazanmaktan tamamen uzakla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 savunan B\u00fct\u00fcn, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n,"\u00dclkemizin keskin bir virajdan ge\u00e7ti\u011fi bu g\u00fcnlerde, \u00fclkemizin i\u00e7erisinde bulundu\u011fu ve uzun zamand\u0131r s\u00fcr\u00fcklendi\u011fi gidi\u015ften kurtulmas\u0131 i\u00e7in bir umut olarak g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm \u0130Y\u0130 Parti`nin kurulu\u015fundan bu g\u00fcne kadar maddi ve manevi her t\u00fcrl\u00fc fedakarl\u0131\u011f\u0131 en \u00fcst seviyede g\u00f6sterdik.\r\n,Partideki huzursuzluk ve tepkiler genel se\u00e7imlerle birlikte ba\u015flad\u0131.\r\n,Demokrasiye inanm\u0131\u015f insanlar olarak, fikrimizin sorulmad\u0131\u011f\u0131, mutlak itaatin esas al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 bir y\u00f6netim \u015feklini kabullenmemiz m\u00fcmk\u00fcn de\u011fildir.\r\n,Liyakatin ve ahde vefan\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131 bir yap\u0131n\u0131n i\u00e7erisinde katk\u0131 sunamayaca\u011f\u0131m i\u00e7in partideki t\u00fcm g\u00f6revlerimden yakla\u015f\u0131k 100 arkada\u015f\u0131m\u0131zla birlikte istifa etmeyi uygun g\u00f6rd\u00fck."\r\n,Kaynak: Haber 7\r\n