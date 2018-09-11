İYİ Parti'de toplu istifa!

Yalova\u2019da, \u0130Y\u0130 Parti Yalova Merkez \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Osman Kendir, genel merkezin iste\u011fi do\u011frultusunda te\u015fkilat\u0131n toplu olarak istifas\u0131n\u0131 sundu\u011funu s\u00f6yledi., Kendir, "Yalova \u0130l Te\u015fkilat\u0131, genel merkezin tavsiyesini kabul ederek, yine tek yumruk olarak, toplu bir \u015fekilde istifa etmi\u015ftir ve istifalar genel merkeze sunulmu\u015ftur" dedi., S\u0131k sorulan bir soruya da a\u00e7\u0131kl\u0131k getirmek gerekirse; yeni olu\u015facak y\u00f6netimde, eski y\u00f6neticiler, eski il ba\u015fkanlar\u0131 ve eski \u00fcyeler bulunabilir",\u0130Y\u0130 Parti Yalova Merkez \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Osman Kendir yapt\u0131\u011f\u0131 kamuoyu a\u00e7\u0131klamas\u0131nda te\u015fkilat\u0131n genel merkezin iste\u011fi do\u011frultusunda istifa etti\u011fini duyurdu. Kendir'in konuyla ilgili a\u00e7\u0131klamas\u0131 \u015fu \u015fekilde:, Gerek genel se\u00e7imlerde aday olan \u00fcyelerden, gerekse partimizin daha da iyile\u015fmesi i\u00e7in yap\u0131lacak revizyonlardan dolay\u0131; \u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n 30 A\u011fustos 2018 tarih ve 1333 say\u0131l\u0131; \u2018Te\u015fkilatlarda Revizyon \u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131\u2019 karar\u0131 ile \u00fclke \u00e7ap\u0131nda ayr\u0131m yapmaks\u0131z\u0131n t\u00fcm il ba\u015fkanlar\u0131 ve il y\u00f6neticilerinin istifa etmeleri tavsiye edilmi\u015ftir. ,\u0130Y\u0130 Parti Genel Merkezi\u2019nin \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 \u00fczerine Ni\u011fde \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Hakan Tereci ve y\u00f6netimi istifa etti.,Yalova \u0130l Te\u015fkilat\u0131 da; bu tavsiyeyi kabul ederek, yine tek yumruk olarak, toplu bir \u015fekilde istifa etmi\u015ftir ve istifalar genel merkeze sunulmu\u015ftur. Hi\u00e7 \u015f\u00fcphemiz yoktur ki ve Yaloval\u0131 dostlar\u0131m\u0131z\u0131n da \u015f\u00fcphesi olmas\u0131n ki; \u0130Y\u0130 Parti Yalova te\u015fkilat\u0131; bu s\u00fcre\u00e7ten yenilenmi\u015f, daha g\u00fc\u00e7l\u00fc ve kesinlikle daha kararl\u0131 bir yap\u0131 ile \u00e7\u0131kacak ve hedeflerine daha sa\u011flam ad\u0131mlarla y\u00fcr\u00fcyecektir. ,"Bilindi\u011fi \u00fczere \u0130Y\u0130 Parti te\u015fkilatlar\u0131nda \u00fclke genelinde baz\u0131 istifa ve de\u011fi\u015fimler ya\u015fanmakta. Yalova te\u015fkilat\u0131m\u0131z, kurucu il ba\u015fkan\u0131m\u0131z Say\u0131n \u00dcnlem \u00dcstel \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde; Yaloval\u0131 iyi insanlardan ve cesur insanlardan kurulduktan \u00e7ok k\u0131sa bir s\u00fcre sonra genel se\u00e7imlere kat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. ,\u0130Y\u0130 Parti\u2019de ta\u015fra te\u015fkilatlar\u0131nda yap\u0131lacak revizyon i\u00e7in b\u00fct\u00fcn il ba\u015fkanlar\u0131 ve y\u00f6netimlerinin istifas\u0131 istendi. Ni\u011fde\u2019deki parti y\u00f6netimi de bu \u00e7a\u011fr\u0131ya uydu.,\u0130Y\u0130 Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Hakan Tereci ve y\u00f6netimi ve disiplin kurulu, istifalar\u0131n\u0131 genel merkeze g\u00f6nderdi.