İyi Parti'den bir istifa haberi daha...

\u0130yi Parti'den bir istifa haberi daha geldi...,24 Haziran\u2019da yap\u0131lacak olan milletvekilli\u011fi se\u00e7imleri \u00f6ncesinde Y\u00fcksek Se\u00e7im Kuruluna aday listelerini teslim eden partilerin baz\u0131lar\u0131nda aday g\u00f6sterilen isimler istifa etmeye devam ediyor. ,Son olarak Bing\u00f6l'de \u0130Y\u0130 Parti'den 2.s\u0131ra aday\u0131 Abdurrahim Ari\u00e7, milletvekili adayl\u0131\u011f\u0131ndan istifa etti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. \r\n\r\n\u200b,Ari\u00e7 a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, "G\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm l\u00fczum \u00fczerine istifa ettim, ikinci s\u0131ra adayl\u0131\u011f\u0131ndan \u00e7ekildim. Partimden istifa etmedim. Siyaset, sadece aday olunmakla de\u011fil, her ko\u015fulda yap\u0131l\u0131r. Partiden istifam\u0131 vermedim. Yerime kimin gelip gelmeyece\u011fine ise genel merkez karar verecek\u201d dedi.,Bing\u00f6l\u2019de \u0130Y\u0130 Parti 2. s\u0131ra milletvekili aday\u0131 Abdurrahim Ari\u00e7, adayl\u0131ktan istifa etti\u011fini duyurdu.