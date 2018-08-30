İYİ Parti'den flaş açıklama! Bütün yöneticilerin istifası istendi...

\u0130Y\u0130 Parti'den fla\u015f a\u00e7\u0131klama!,B\u00fct\u00fcn y\u00f6neticilerin istifas\u0131 istendi...,\u0130Y\u0130 Parti'de Te\u015fkilatlardan Sorumlu Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Koray Ayd\u0131n, il ba\u015fkanlar\u0131na istifa \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu.,Ayd\u0131n, "\u0130l ba\u015fkanlar\u0131m\u0131z\u0131n y\u00f6netimleri ile birlikte istifa etmeleri konusunda tavsiye karar\u0131 al\u0131nd\u0131.,\u0130l ba\u015fkanlar\u0131m\u0131z\u0131n sorumluluk i\u00e7erisinde davranarak tavsiye karar\u0131na uymalar\u0131n\u0131 bekliyoruz" dedi.,\u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Koray Ayd\u0131n'\u0131n imzas\u0131yla yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada il ba\u015fkanlar\u0131 ve y\u00f6netimlerine istifa \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulunuldu.,\u0130stifa \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda \u015fu ifadelere yer verildi:,"\u0130l ba\u015fkanlar\u0131m\u0131z\u0131n y\u00f6netimleri ile birlikte istifa etmeleri konusunda tavsiye karar\u0131 al\u0131nd\u0131.,\u0130l ba\u015fkanlar\u0131m\u0131z\u0131n sorumluluk i\u00e7erisinde davranarak tavsiye karar\u0131na uymalar\u0131n\u0131 bekliyoruz",Kaynak: Habert\u00fcrk