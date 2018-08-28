İYİ Parti'den yerel seçimler için ittifak kararı

24 Haziran se\u00e7imlerinde parlamentoya giren \u0130Y\u0130 Parti'de yerel se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor. ,Mevcut yerel y\u00f6netimlerin hatalar\u0131 ve y\u00f6netim zafiyetleri belirlenecek, bu konularda \u00e7\u00f6z\u00fcm \u00fcretebilecek adaylarla se\u00e7ime girilecek. Eyl\u00fcl-ekim gibi genel merkez taraf\u0131ndan b\u00fcy\u00fck\u015fehir belediyesi adaylar\u0131n\u0131n daha sonra ise il\u00e7e belediye ba\u015fkan\u0131 adaylar\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131klanmas\u0131 bekleniyor. \r\n\r\n,24 Haziran se\u00e7imlerinde parlamentoya girme ba\u015far\u0131s\u0131 g\u00f6steren \u0130Y\u0130 Parti'de yerel se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor. ,24 Haziran'daki se\u00e7ime ittifakla giren parti, bu kez benzer bir olu\u015fumda yer al\u0131p almayaca\u011f\u0131 konusunda karar\u0131n\u0131 verdi. \u0130\u015fte \u0130Y\u0130 Parti'nin ittifak iddialar\u0131yla ilgili ald\u0131\u011f\u0131 karar\u0131n ayr\u0131nt\u0131lar\u0131... \r\n\r\n,\u0130Y\u0130 Parti yerel se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 1 Eyl\u00fcl\u2019de ba\u015flat\u0131yor. \u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener\u2019in ikinci s\u0131nav\u0131 olarak de\u011ferlendirilen yerel se\u00e7imde partinin ilk ad\u0131m\u0131 \u2018sacaya\u011f\u0131\u2019 sistemi olacak. \r\n\r\n,\u0130htiya\u00e7lar, \u00f6ncelikler, eksiklikler belirlenecek ve rapor h\u00e2line getirilecek. 24 Haziran\u2019da yap\u0131lan Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve milletvekilli\u011fi se\u00e7iminde \u0130Y\u0130 Parti, \u2018millet ittifak\u0131\u2019 i\u00e7inde yer alm\u0131\u015ft\u0131. \r\n\r\n,Partililere, \u201cSizlere kolay bir ba\u015far\u0131 vaat etmiyorum. Sabaha iktidar umanlar bizimle yola \u00e7\u0131kmas\u0131n\u201d s\u00f6zleriyle seslenen Ak\u015fener, \u201c\u00d6n\u00fcm\u00fczde mahalli se\u00e7imler var, yar\u0131ndan tezi yok haz\u0131rl\u0131klara ba\u015flayaca\u011f\u0131z\u201d diyerek yerel se\u00e7imleri hedef g\u00f6stermi\u015fti. \r\n\r\n,Ak\u015fener\u2019in partisine verdi\u011fi yerel se\u00e7im mesaj\u0131n\u0131n ard\u0131ndan haz\u0131rl\u0131klar ba\u015flad\u0131. \u0130Y\u0130 Parti\u2019nin \u2018ikinci s\u0131nav\u0131\u2019 olarak de\u011ferlendirilen yerel se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na 1 Eyl\u00fcl\u2019de ba\u015flanacak. ,Parti kaynaklar\u0131ndan edinilen bilgiye g\u00f6re, \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n ilk ad\u0131m\u0131, \u015fekillenece\u011fi \u00fc\u00e7 ana ba\u015fl\u0131k nedeniyle \u2018sacaya\u011f\u0131 sistemi\u2019 olarak belirlendi.\r\n\r\n,Genel se\u00e7imlerde ya\u015fanan genel merkez ve ta\u015fra te\u015fkilatlar\u0131 aras\u0131ndaki kopukluk giderilecek. \u201cYerel se\u00e7imde ba\u011flar g\u00fc\u00e7lendirilsin\u201d karar\u0131 al\u0131n\u0131rken, aday belirleme s\u00fcrecinde yerel dengeler g\u00f6zetilecek. ,\u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener, 2\u2019nci ola\u011fan\u00fcst\u00fc kurultayda partisinin haz\u0131rlanmas\u0131 gereken ikinci se\u00e7im s\u0131nav\u0131na i\u015faret etmi\u015fti. \r\n\r\n,\u201cMillet ittifak\u0131\u2019n\u0131n faydas\u0131 olmad\u0131\u201d de\u011ferlendirmesinin \u00f6ne \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 \u0130Y\u0130 Parti yerel se\u00e7imlerde ittifak yapmayacak; yerel se\u00e7ime kendi aday\u0131yla girecek. Yerel se\u00e7imlerin genel se\u00e7imlerden farkl\u0131 oldu\u011fu ve vizyoner adaylarla se\u00e7ime girilmesi durumunda bir\u00e7ok il ve il\u00e7e belediye ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n al\u0131nabilece\u011fi g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fc \u00f6ne \u00e7\u0131k\u0131yor. (H\u00fcrriyet), Bu kapsamda \u00f6ncelikle b\u00f6lgelerin il ve il\u00e7elerin tek tek \u2018ihtiya\u00e7lar\u0131\u2019, \u2018\u00f6ncelikleri\u2019 ve \u2018eksikleri\u2019 saptanacak. Daha sonra ise se\u00e7menin beklentisi ile memnuniyeti de belirlenecek ve detayl\u0131 rapor haz\u0131rlanacak.