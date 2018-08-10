İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Hükümetin yanındayız!

\u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener, d\u00f6vizde ya\u015fanan art\u0131\u015f ve ABD ile gerginlikler konusunda a\u00e7\u0131klamada bulundu. \r\n\r\n,.,24 Haziran \u00f6ncesi kurulan ve sonradan da\u011f\u0131lan Millet \u0130ttifak\u0131'nda yer alan \u0130yi Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Ak\u015fener ise senelerin CHP'sine nazaran T\u00fcrkiye'ye yap\u0131lan d\u00f6viz operasonlar\u0131na kar\u015f\u0131 se\u00e7ilmi\u015f h\u00fck\u00fbmete destek mesaj\u0131 verdi. \r\n\r\n,\u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener, "H\u00fck\u00fcmetimiz ve milletimiz ad\u0131na h\u00fck\u00fcmetimizin yan\u0131nday\u0131z" dedi. \u00d6te yandan y\u0131llard\u0131r her se\u00e7imde hi\u00e7bir ba\u015far\u0131 elde edemeyen, son se\u00e7imde de Cumhur \u0130ttifak\u0131 ve Ba\u015fkan Erdo\u011fan'a kar\u015f\u0131 hezimet ya\u015fayan CHP ve Muharrem \u0130nce ise dolar ile ilgili elini ta\u015f\u0131n alt\u0131na koyaca\u011f\u0131na, Kanal \u0130stanbul gibi T\u00fcrkiye'yi aya\u011fa kald\u0131racak dev projelerin durdurulmas\u0131 akl\u0131n\u0131 vermeye kalkm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Ak\u015fener, "H\u00fck\u00fcmetimiz ve milletimiz ad\u0131na h\u00fck\u00fcmetimizin yan\u0131nday\u0131z" dedi.,Meral Ak\u015fener'den fla\u015f dolar yorumu!,Muharrem \u0130nce, dolar ile ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada Kanal \u0130stanbul gibi dev projelerin bir an \u00f6nce durdurulmas\u0131n\u0131 istemi\u015fti.\r\n\r\n,24 Haziran \u00f6ncesi CHP'nin Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 olan Muharrem \u0130nce, Ba\u015fkan Erdo\u011fan'a kar\u015f\u0131 a\u011f\u0131r bir yenilgi alm\u0131\u015ft\u0131. \r\n