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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ittifak konusunda noktayı koydu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ittifak konusunda noktayı koydu
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 'İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı belli. Biz sayın Gül'ün bağımsız ya da bir partiden aday olmasını saygıyla karşılar ve demokratik yarışta bir renk olarak görürüz. Ancak cumhurbaşkanlığı seçimindeki tavrımız bellidir. Bunun dışında milletvekilliği seçimindeki ittifak iddia ve önerileri konusunda şunu belirtmek isterim ki, biz her tür seçeneğin içinde mutlaka Saadet Partisi'ni ararız. Bunun dışındaki formüller bizim için geçersiz olur' dedi.

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