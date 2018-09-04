İYİ Parti İzmir teşkilatı istifa etti

\u0130Y\u0130 Parti'de istifalar arka arkaya geliyor...,\u0130Y\u0130 Parti Genel Merkezi, 30 A\u011fusto'ta 81 il te\u015fkilat\u0131n\u0131n istifa etmesini istedi. ,Genel Merkez'in talebinin ard\u0131ndan \u0130zmir'de \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Koray \u00dck\u00fcn\u00e7 ve y\u00f6netim kurulu \u00fcyeleri, son toplant\u0131lar\u0131n\u0131 bug\u00fcn ak\u015fam saatlerinde yaparak, konuyu de\u011ferlendirdi. ,\u0130Y\u0130 Parti Genel Merkezi'nin, 81 il ba\u015fkan\u0131n\u0131n y\u00f6netimleri ile birlikte istifa etmesini istemesinin ard\u0131ndan \u0130zmir'de il ba\u015fkan\u0131 ve y\u00f6netim kurulu \u00fcyeleri, yapt\u0131klar\u0131 toplant\u0131n\u0131n ard\u0131ndan istifalar\u0131n\u0131 sundu.\r\n,\u0130l Y\u00f6netimi, Genel Merkez'in iste\u011fi do\u011frultusunda istifa etme karar\u0131 ald\u0131. Yap\u0131lan toplant\u0131n\u0131n ard\u0131ndan asil y\u00f6netim, yedek y\u00f6netim ve disiplin kurulu \u00fcyesi toplam 150 ki\u015fi, g\u00f6revi b\u0131rakt\u0131.\r\n,\u0130yi Parti Kastamonu \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Sertlek, y\u00f6netim kurulu \u00fcyeleriyle birlikte istifa etti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. \r\n\r\n\u0130yi Parti Kastamonu \u0130l Te\u015fkilat\u0131, Parti Genel Merkezinin 81 il ba\u015fkan\u0131 ve y\u00f6netimine bulundu\u011fu istifa tavsiyesine \u00fczerine istifa etti.,Konu ile ilgili yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada bulunan \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Sertlek, \u201cGenel Merkezimiz, do\u011fru gerek\u00e7elerle 81 il y\u00f6netimine istifa etmeleri y\u00f6n\u00fcnde tavsiye karar\u0131 ald\u0131. Bu karar, te\u015fkilatlar\u0131n yeniden yap\u0131lanmas\u0131, yeni isimlerin y\u00f6netimlere kazand\u0131r\u0131lmas\u0131 ve yakla\u015fan yerel se\u00e7imlerde aday olmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnen y\u00f6netim kurulu \u00fcyelerinin istifas\u0131 nedeniyle te\u015fkilatlar\u0131n bo\u015falmas\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7meye y\u00f6neliktir. ,Yeni kurulacak y\u00f6netimlerde, yerel se\u00e7imlerde aday olmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnen arkada\u015flar\u0131m\u0131z olmayacakt\u0131r. Kastamonu \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 olarak, genel merkezimizin 81 \u0130l y\u00f6netimine bulundu\u011fu tavsiye karar\u0131na uyarak istifa etmi\u015f bulunuyoruz. \u015eahsi nedenlerden dolay\u0131 \u0130yi Parti Kastamonu \u0130l y\u00f6netimini yeniden kurma g\u00f6revini almayaca\u011f\u0131m. Partimin bir neferi olarak \u0130yi T\u00fcrkiye sevdas\u0131na hizmet etmeye devam edece\u011fim. ,Partimizin zorlu kurulu\u015f s\u00fcreci ve \u00e7ok zor \u015fartlar alt\u0131nda girmi\u015f oldu\u011fu 24 Haziran se\u00e7imlerinde arkada\u015flar\u0131m\u0131zla birlikte \u00f6zverili \u00e7al\u0131\u015fmalar ger\u00e7ekle\u015ftirdik. \u0130ftiralara ve ithamlara u\u011frad\u0131k. Ama \u0130yi Parti\u2019nin Kastamonu\u2019da bir kar\u015f\u0131l\u0131k bulmas\u0131n\u0131 sa\u011flad\u0131k. Bu vesileyle kader birli\u011fi yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z b\u00fct\u00fcn partililerimize bir defa daha g\u00f6n\u00fclden te\u015fekk\u00fcr ediyorum. \u0130nan\u0131yorum ki partimiz bu s\u00fcre\u00e7ten g\u00fc\u00e7lenerek \u00e7\u0131kacakt\u0131r\u201d dedi.\r\n\r\n\u0130HA-DHA