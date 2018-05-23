İYİ Parti Konya milletvekili adayı adaylıktan çekildi

\u0130Y\u0130 Parti\u2019nin a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 listede 10. s\u0131radan Konya milletvekili aday\u0131 g\u00f6sterilen Nazmi S\u0131r\u0131t s\u0131ralamadaki yerini be\u011fenmeyerek adayl\u0131ktan \u00e7ekildi.,Nazmi S\u0131r\u0131t yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Y\u00fcksek Se\u00e7im Kuruluna verilen Konya listesindeki s\u0131ralamadaki yerinin uzun y\u0131llar emek vererek sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 siyasi kariyeri, tecr\u00fcbesi ve birikimiyle m\u00fctenasip olmad\u0131\u011f\u0131 kanaatine vard\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in yapt\u0131\u011f\u0131 isti\u015fareler sonucu adayl\u0131ktan \u00e7ekildi\u011fini belitti. ,S\u0131r\u0131t, g\u00f6n\u00fcllerinde milletvekilli\u011fi payesine kendisini lay\u0131k g\u00f6rerek deste\u011fini eksik etmeyenlere de te\u015fekk\u00fcr etti. ,\u0130Y\u0130 Parti Konya milletvekili aday\u0131 Nazmi S\u0131r\u0131t adayl\u0131ktan \u00e7ekildi.